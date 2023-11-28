1966 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesinde doğan hukukçu Tahir Elçi nasıl öldü, öldürüldü, kim öldürdü? Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'yi kim öldürdü, katil zanlısı kim? Soruları ölüm yıldönümünde yeniden gündem oldu. İşte detaylar…

Tahir Elçi nasıl öldü, öldürüldü, kim öldürdü? Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'yi kim öldürdü, katil zanlısı kim?

28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır'da suikaste uğrayan Tahir Elçi ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Peki, Tahir Elçi nasıl öldü, öldürüldü, kim öldürdü? Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'yi kim öldürdü, katil zanlısı kim? İşte detaylar…

TAHİR ELÇİ NASIL ÖLDÜ, ÖLDÜRÜLDÜ, KİM ÖLDÜRDÜ?

Tahir Elçi, avukat, insan hakları savunucusu ve Diyarbakır Barosu'nun başkanıydı. Tahir Elçi'nin ölümü, 28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır'da gerçekleşti. Tahir Elçi, Sur ilçesinde basın açıklaması yaparken çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

ESKİ DİYARBAKIR BAROSU BAŞKANI TAHİR ELÇİ'Yİ KİM ÖLDÜRDÜ, KATİL ZANLISI KİM?

Olay, basın açıklamasının devam ettiği sırada bölgede başlayan çatışmada Tahir Elçi'nin ateş alanında kalması sonucu meydana geldi. Tahir Elçi, bu olayda başından vurularak yaşamını yitirdi. Olayın ardından birçok soru işareti ve tartışma ortaya çıktı. Ancak olayın detayları ve sorumluları hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Olay, Türkiye'deki iç politika ve güvenlik konularındaki gerilimlere ve tartışmalara katkıda bulundu. Tahir Elçi'nin ölümü, hala çeşitli kesimlerde büyük bir tartışma konusu olarak kalmaktadır.

YAŞAMI

1966 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Cizre'de tamamladı. Elçi, 1991 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

1992 yılından itibaren Diyarbakır'da serbest avukatlık yapan Elçi, 1998-2006 arasında Diyarbakır Barosu'nda yönetici olarak görev yapmıştır. Bu süre zarfında Almanya'da bulunan Avrupa Hukuku Akademisi'nde uluslararası ceza hukuku ve ceza yargılaması eğitimi görmüş, birçok ulusal ve uluslararası konferansa konuşmacı olarak katılmıştır. Ayrıca 1998 yılından bu yana staj eğitimi ve meslek içi eğitimlerde ceza ve insan hakları hukuku alanında seminerler vermiştir.

Kasım 2012'de Diyarbakır Barosu Başkanı seçilen Elçi, 2014 yılı olağan genel kurulunda yeniden Baro Başkanlığına seçildi. Aynı zamanda İnsan Hakları Derneği üyesi olan Tahir Elçi, ayrıca Türkiye Barolar Birliği (TBB) İnsan Hakları Merkezi Bilim Danışma Kurulu ile Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Kurucular Kurulu üyeliği görevlerini de yürütmekteydi.

VEFATI

Tahir Elçi , 28 Kasım 2015'te Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Hendek operasyonları sırasında zarar gören Dört Ayaklı Minare önünde yaptığı basın açıklaması sırasında, açıklamanın yapıldığı Yenikapı sokakta çatışma çıkmıştır. Çatışmalar sırasında açılan ateş sonucu başına isabet eden bir kurşun sebebiyle yaşamını yitirmiştir. Tahir Elçi'nin ölümüne yol açan kurşunun hangi silahtan çıktığı ve kim tarafından ateşlenmiş olabileceğine dair rapor hazırlayan İngiltere merkezli Forensic Architecture kuruluşu, Elçi'nin üç polisten birinin silahından çıkan kurşunla öldürüldüğünü, cinayet kurşununun üç polisten birinin silahından ateşlendiği tespit edilmiştir. Ölümü dünya basınında geniş yer bulan Elçi'nin yaşamını yitirmesinden sonra birçok şehirde protesto gösterileri olmuş, bu gösterilerde zaman zaman polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşanmıştır.

ÖZEL HAYATI

Türkan Elçi ile evli olan Tahir Elçi, Nazenin ve Arin adlı iki çocuk sahibiydi.

ÖDÜLLER

Sosyal Demokrasi Vakfı İnsan Hakları Demokrasi Barış ve Dayanışma Ödülü (2015)

Hrant Dink Vakfı Uluslararası Hrant Dink Ödülü (2016)

Diyarbakır Tabip Odası Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü (2016)

Avrupa Barolar Konseyi (CCBE) İnsan Hakları Ödülü (2016)

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Ayşe Nur Zarakolu Düşünce Özgürlüğü Ödülü (2016)