TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde haftanın ilk takım oyunu gerçekleşiyor. Bu akşam yayınlanan bölümde tahinli pide yapılıyor. Peki, Tahinli pide nasıl yapılır? MasterChef tahinli pide tarifi ve yapılışı! Detaylar haberimizde...

TAHİNLİ PİDE TARİFİ MALZEMELERİ

Pide Hamuru için:

1,5 su bardağı un

1/2 su bardağı içme suyu

1/2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

1/2 paket instant maya

Tahin dolgulu içi için

Pide başına 5 çorba kaşığı tahin

Pide başına 4 çorba kaşığı toz şeker

TAHİNLİ PİDE YAPILIŞI

Hamur kabında tüm kuru malzemeleri karıştıralım ve su ekleyelim.

Tahta kaşıkla iyice karıştırdıktan sonra yumuşak bir hamur elde edecek şekilde karıştıralım.

Ellerimizi iyice unladıktan sonra yumruklarınızla kaptaki hamura bastıralım ve hamuru ters çevirelim.

Bu işlemi 10 kere tekrarlayalım.

Kabın üzerini nemli bir bezle örtelim ve hamuru sıcak bir ortamda kabarması için bırakalım.

Hamur 2 veya 3 katı kadar kabardığı zaman hazır demektir.

Mayalanmış hamura bastırarak havasını alalım ve 3 eşit parçaya keselim.

Hamur elinize hafifçe yapışıyorsa kıvamı güzeldir. Yumuşak bir hamur elde edecek şekilde yapalım.

Tezgahı unladıktan sonra üzerine bir hamur topunu koyalım.

Merdaneyle 2 mm. inceliğinde genişçe bir daire şeklinde hamuru açalım.

Hamurun yüzeyine 3 kaşık tahin döktükten sonra bir kaşığın tersiyle tahini bütün yüzeye yayalım.

Tahinin üzerine 2 çorba kaşığı toz şekeri de eşit olarak serpiştirelim.

Tahin sürülmüş bu hamuru rulo yapıp yuvarlayalım.

Şerit şeklinde bir hamur olacak.