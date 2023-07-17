Tahıl koridoru nedir? Tahıl Koridoru anlaşması uzatıldı mı? SON DURUM Anlaşma yürürlükten kalktı mı? Tahıl koridoru anlaşması bitti mi, nedir?

Tahıl koridoru nedir? Tahıl koridoru anlaşması bitti mi, nedir? Tahıl koridoru açıldı mı? Tahıl koridoru nedir en çok merak edilenler arasında yer aldı. Dünyayı etkileyen gıda krizinin çözümünde rol oynayacak tahıl koridoruyla ilgili detaylar merak ediliyor. Rusya ve Ukrayna heyeti Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'na imza attı. Detaylar haberimizde.

Tahıl koridoru nedir, tahıl koridoru anlaşması bitti mi, nedir sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Tahıl koridoru nedir merak ediliyor. Dünyayı etkileyen gıda krizinin çözümünde rol oynayacak tahıl koridoruyla ilgili Türkiye ve BM'nin öncülüğünde İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda masaya oturan Rusya ve Ukrayna heyeti, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'na imza attı. Peki, Tahıl koridoru nedir? Tahıl koridoru anlaşması nedir, nasıl işleyecek? Tahıl koridoru açıldı mı? İşte detaylar...

TAHIL KORİDORU NEDİR?

Rusya'nın geçtiğimiz 24 Şubat tarihinde Ukrayna'ya başlattığı saldırılar sonrasında Ukrayna'nın, Karadeniz limanlarında bunan birçok yük gemisi çıkış yapamadı.Ukrayna savaşının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Türkiye ve BM'nin aracılığı ile 2022'de İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresi bugün doluyordu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI BİTTİ Mİ?

Ankara, anlaşmanın yeniden uzatılması için bir süredir girişimlerini sürdürüyordu. Ancak Moskova, anlaşmanın Rusya ile ilgili kısımlarının uygulanmadığını öne sürerek tahıl koridoru anlaşmasının bugünden itibaren yürürlükte olmayacağını açıkladı.

Daha önce 3 kez uzatılan anlaşmanın bir kez daha uzatılması umut edilirken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugün yaptığı açıklamada "Verilen sözler tutulmadı. Tahıl Koridoru Anlaşması bugünden itibaren yürürlükte olmayacak. Rusya'nın şartları kabul edilirse anlaşmaya dönülecek" dedi.