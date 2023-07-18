Tahıl koridoru anlaşması bitti mi, uzatılmadı mı merak edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın çekildiği Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'e tahıl anlaşmasının devam etmesi için mektup gönderdi. Peki, Tahıl anlaşması uzatılmadı mı, iptal mi edildi 2023? Tahıl koridoru anlaşması uzatıldı mı, anlaşma bozuldu mu, neden? İşte detaylar...

Putin tahıl anlaşmasını bitirince Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdi. Bunun ardından vatandaşlar, Tahıl Koridoru Anlaşması uzatılmadı mı, iptal mi edildi 2023? Tahıl koridoru anlaşması uzatıldı mı, anlaşma bozuldu mu, neden? Tahıl Koridoru Anlaşması bitti mi, neden bitti? merak etti. İşte bilgiler...

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI İPTAL Mİ EDİLDİ, BİTTİ Mİ, UZATILMADI MI 2023?

Ukrayna ile Rusya arasında çıkan savaşın ardından Türkiye'nin öncülüğünde imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'nı Moskova uzatmama kararı alırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den dikkat çeken bir adım geldi. Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'e tahıl anlaşmasının devam etmesi için mektup gönderdi.

Ukrayna ile Rusya arasında çıkan savaştan sonra Türkiye ve BM'nin aracılığı ile 2022'de İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması bu kez uzatılmadı. Daha önce 3 kez uzatılan anlaşma ile ilgili Rusya'dan açıklama geldi. Rusya, anlaşmadan çekildiklerini duyurdu.

ZELENSKİ'DEN ERDOĞAN VE GUTERRES'E MEKTUP

Ne yapacağı merak konusu olan Ukrayna'dan dikkat çeken bir adım geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'e Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesi için mektup gönderdi.

"BU İNSANLAR HAYATLARINI SÜRDÜRME HAKKINA SAHİP"

Zelenski mektubunda, "Tahıl Anlaşması Rusya olmadan da devam edebilir. Rus çılgınlığından korunmalıyız." ifadelerini kullanırken, Telegram kanalından da açıklamalarda bulundu. Bu anlaşma kapsamında 45 ülkeye yaklaşık 33 milyon ton tarım ürününün gönderildiği bilgisini paylaşan Zelenskiy, "Bunun yüzde 60'ı Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Kenya, Etiyopya, Somali, Sudan başta olmak üzere Afrika ve Asya ülkelerine gitti. Tarım ürünleri ayrıca Çin, Hindistan, Bangladeş, Endonezya, Pakistan, Irak, Lübnan, Yemen'e gönderildi. Sevkiyatlarımız, Yemen ve Somali gibi ülkelerde farklı dine ve etnik kökene sahip insanların hayatının kurtarılmasını sağlıyor ve bu çok önemli. Bu insanlar hayatlarını sürdürme hakkına sahip." şeklinde konuştu.

"RUSYA'NIN ÇILGINLIĞINDAN KORUNMALIYIZ

Afrika, Asya ve Avrupa'nın istikrar hakkına sahip olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Hepimizin güvenliği ve Rusya'nın çılgınlığından korunmayı düşünmemiz gerekiyor. Ukrayna'nın gıda ürünleri, yaklaşık 400 milyon insanın temel güvencesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"ANLAŞMA RUSYA'SIZ DA DEVAM EDEBİLİR"

Zelenskiy, şunları kaydetti: "Karadeniz Tahıl Girişimi, Rusya'sız da çalışmaya devam edebilir ve etmelidir. Bu anlaşma geçerliliğini koruyor. Geriye kalan tek şey, bu anlaşmanın dikkatlice uygulanmasıdır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Karadeniz Tahıl Girişimi'nin sürdürülmesi veya anlaşmanın üçlü formattaki eş değeri olan konseptte çalışma yönünde teklif içeren mektuplar gönderdim. Ukrayna, BM ve Türkiye, birlikte gıda koridorunun çalışmasını ve gemilerin denetlenmesini sağlayabilir."

"ŞARTLAR KABUL EDİLİRSE ANLAŞMAYA DÖNÜLECEK"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada "Verilen sözler tutulmadı. Tahıl Koridoru Anlaşması bugünden itibaren yürürlükte olmayacak. Rusya'nın şartları kabul edilirse anlaşmaya dönülecek" demişti.

"UKRAYNA, İHRACATI SÜRDÜRMEYE HAZIR"

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekildiğini duyurmasının ardından Kiev'den açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Ukrayna, Rusya'nın çekilmesine rağmen tahıl anlaşması kapsamında ihracatı sürdürmeye hazır" ifadelerini kullanmıştı.

"TÜRKİYE İZİN VERİRSE TEDARİKİ SÜRDÜRMEYE HAZIRIZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Sözcüsü Nikiforov ise Rusya'nın anlaşmadan çekilmesine rağmen Tahıl Koridoru'nu kullanmayı planladıklarını açıkladı. Nikiforov, "Korkmuyoruz, gemilerin sahibi şirketler bizimle temasa geçti, Türkiye geçişlerine izin verirse hazır olduklarını söylediler. Bu nedenle herkes tahıl tedarikini sürdürmeye hazır. Tahıl koridorunu kullanmak için gereken her şey yapılmalı" diye konuşmuştu.

ERDOĞAN: PUTİN İLE ADIMLARIMIZI ATARIZ

Körfez turu öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye dönüşünde Putin ile görüşeceğini belirtmişti. Erdoğan şunları söylemişti: "İstanbul'da tahıl koridoru ile ilgili çalışmaları yürüten heyet var. Bugün Dışişleri bakanım muhatabı ile görüşme yapacak. Süratle bir mesafe alırız. Bizler de Ağustos'u beklemeden bir telefon görüşmesi ile Putin ile adımlarımızı atarız."