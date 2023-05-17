Tahıl koridoru anlaşması 2 ay daha uzatıldı. Bunun ardından vatandaşlar bu anlaşma ile ilgili, Tahıl koridoru anlaşması uzatıldı mı, kaç ay uzadı 2023? Tahıl koridoru anlaşması nedir, hangi ülkeler imzaladı? araştırmaları yapıyor. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinin ardından AK Parti'nin Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanlarıyla görüştü. 2. tur öncesi önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda ise dünyanın merakla beklediği bir müjdeyi verdi. Peki, Tahıl koridoru anlaşması uzatıldı mı, kaç ay uzadı 2023? Tahıl koridoru anlaşması nedir, hangi ülkeler imzaladı? İşte bilgiler...

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI UZATILDI MI 2023?

AK Parti teşkilatlarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimle ilgili değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasının sonunda ise müjdeli bir haber verdi. Tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay daha uzatılmasına karar verildiğini belirten Erdoğan, "Kararın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum. Anlaşmanın tüm şartları yerine getirilerek bundan sonra da gayretlerimizi sürdüreceğiz. Rus dostlarımız, limanlardaki Türk gemilerin çıkışına da engel olmayacaklarını söylediler" dedi.

"ANLAŞMANIN SON UZATMA SÜRESİ BİTMEK ÜZEREYDİ"

Tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay daha uzatıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Bu vesile ile tüm dünyaya bir müjde vermek istiyorum. Ülkemizin ve şahsımın yoğun gayretleriyle başlatılan Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasını biliyorsunuz. Türkiye'nin öncülüğü Rusya ve Ukrayna'nın yapıcı tutumu BM'nin kolaylaştırıcılığı sayesinde İstanbul'da imzalanan anlaşmanın son uzatma süresi bitmek üzereydi.

"RUS DOSTLARIMIZ TÜRK GEMİLERİN ÇIKIŞINA ENGEL OLMAYACAKLAR"

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Bu kararın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum. Anlaşmanın tüm şartları yerine getirilerek bundan sonra da gayretlerimizi sürdüreceğiz. Rus dostlarımız, limanlardaki Türk gemilerin çıkışına da engel olmayacaklarını söylediler. Bunun için kendilerine müteşekkiriz.

"BM GENEL SEKRETERİ'NE GAYRETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Rusya Devlet Başkanı değerli dostum Putin'e çabalarımıza verdiği samimi destek için şükranlarımı sunuyorum. Sayın Zelensky'e de yapıcı işbirliği için teşekkür ediyorum. BM Genel Sekreteri'ne yapıcı gayretleri için teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum, kalın sağlıcakla."

TAHIL KORİDORU NEDİR?

Ukrayna limanlarında bekletilen 25 milyon ton tahılla ilgili kriz İstanbul'da çözüldü. Türkiye ve BM'nin öncülüğünde İstanbul'da masaya oturan Rusya ve Ukrayna heyeti anlaşmaya imza attı. Törende konuşan BM Genel Sekreteri Guterres "Bu anlaşma Erdoğan'ın ısrarlı çabaları sayesinde oldu" ifadelerini kullandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Denetim İstanbul'da kurulacak merkezde yapılacak" dedi.

İmza töreni, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuşmasıyla başladı. Açıklamalarında Guterres, "Türkiye Cumhuriyeti'ne Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ederim, bu süreç sizin ısrarınızla oldu. Herkesin faydası olacak bu girişimin önünü açtınız, bu dünyanın her kesimine odaklanıyor. Bu anlaşma aslında dünya için imzalanıyor. Küresel gıda ağındaki açığın azalması sağlanacak, gıda fiyatlarının düşmesini sağlayacak. Sayın Zelenskiy ve Putin ile görüşerek çözüm bulmaya çalışıyoruz. Küresel dünya gıda krizinin çözümü için dünyanın buna ihtiyacı var ve Türkiye'nin burada kritik bir önemi var. Karadeniz'deki geçişin sağlanması için bugün buradayız. İki tarafın da bu kanlı çatışmaya girdiği noktada artık sona gelinmesi gerektiğini düşünüyorum. Karadeniz'deki bu umut ışığı çok parlak, bu umut ışığı insanların çektiğini sorunların sonuna gelinmesini sağlasın" dedi.