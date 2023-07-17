Tahıl koridoru anlaşması ne zaman bitiyor? Karadeniz tahıl koridoru anlaşması nedir?

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TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Kremlin'den Tahıl Koridoru anlaşmasına yönelik yapılan açıklamada, "Verilen sözler tutulmadı. Anlaşma bugünden itibaren yürürlükte olmayacak. Rusya'nın şartları kabul edilirse anlaşmaya dönülecek" denildi.

Ukrayna savaşının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Türkiye ve BM'nin aracılığı ile 2022'de İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresi bugün doluyordu.

KARADENIZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI NEDİR?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Ankara, anlaşmanın yeniden uzatılması için bir süredir girişimlerini sürdürüyordu. Ancak Moskova, anlaşmanın Rusya ile ilgili kısımlarının uygulanmadığını öne sürerek tahıl koridoru anlaşmasının bugünden itibaren yürürlükte olmayacağını açıkladı.