Taha Hüseyin Karagöz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, nerede çalışıyor? Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün hayatı ve biyografisi!

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Taha Hüseyin Karagöz kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, hangi gazetede çalışıyor, evli mi? Taha Hüseyin Karagöz ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Taha Hüseyin Karagöz geliyor. Peki, Taha Hüseyin Karagöz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

TAHA HÜSEYİN KARAGÖZ KİMDİR?

Taha Hüseyin Karagöz gazetecidir. Aslen Trabzonlu olan Taha Hüseyin Karagöz ilk öğretim ve lise eğitimlerini Zonguldak'ta tamamladı. Taha Hüseyin KaragözAnadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunudur. Daha önceden birçok kurumda çalışmış olan Taha Hüseyin Karagöz şimdilerde meslek hayatını Yeni Şafak Gazetesi ve TV Net'te sürdürmektedir.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Taha Hüseyin Karagöz'ün Twitter'da 284 bin takipçisi bulunmaktadır.