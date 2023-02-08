Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın göçük altında kaldığı bildirilirken Taha Duymaz yaşıyor mu? Sevenleri başta olmak üzere birçok kişi tarafındna merak ediliyor. Annesi ve kardeşine ulaşamadıklarını söyleyen acılı abla, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde video yayınlayarak yardım istedi. Peki, Taha Duymaz yaşıyor mu? Taha Duymaz'dan haber alındı mı, son durum ne?

Taha Duymaz yaşıyor mu? Sorusu, internet üzerinde araştırılmaya devam ediliyor. Çektiği yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz da annesi ve bazı aile üyeleriyle enkaz altında kaldı. Fenomenin ablası Semiha Duymaz da çektiği videoyla ailesi için yardım istedi. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde yıkıma neden olurken, Taha Duymaz yaşıyor mu? Taha Duymaz'dan haber alındı mı, son durum ne? Soruları da merak edilenler arasında yer aldı.

TAHA DUYMAZ YAŞIYOR MU?

Hatay'da yaşayan kardeşi Taha Duymaz ve annesinin akraba ziyaretine gittikleri esnada depreme yakalandıklarını söyleyen acılı abla Semiha Duymaz, "Orada hiç kimse yok göçük altında kalmışlar, Akevler Betonsan, lütfen yardım edin" diyerek adres bilgilerini paylaştı. Yapılan paylaşımların ardından adres bilgileri paylaşılan ailenin henüz son duruma ilişkin bir açıklama kayda geçmedi. Şu anda son durumun nasıl olduğu hala gizemini korumaya devam ediyor. Sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirilen paylaşımlar ile birçok kişi onu arıyor.