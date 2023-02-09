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Taha Duymaz son durum ne? Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı?

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Taha Duymaz son durum ne? Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı?

Çektiği yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz da annesi ve bazı aile üyeleriyle enkaz altında kaldı. Fenomenin ablası Semiha Duymaz da çektiği videoyla ailesi için yardım istedi. Peki, Taha Duymaz son durum ne? Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı?

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Taha Duymaz son durum ne? Çektiği yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz da annesi ve bazı aile üyeleriyle enkaz altında kaldı. Fenomenin ablası Semiha Duymaz da çektiği videoyla ailesi için yardım istedi. Peki, Taha Duymaz son durum ne? Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı? İşte detaylar...

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve annesi Hatay'da meydana gelen depremde göçük altında kaldı. Annesi ve kardeşine ulaşamadıklarını söyleyen acılı abla, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde video yayınlayarak yardım istedi. Taha Duymaz'ın enkazdan çıkarılıp çıkarılmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Hatay'da yaşayan kardeşi Taha Duymaz ve annesinin akraba ziyaretine gittikleri esnada depreme yakalandıklarını söyleyen acılı abla Semiha Duymaz, "Orada hiç kimse yok göçük altında kalmışlar, Akevler Betonsan, lütfen yardım edin" diyerek adres bilgilerini paylaştı.

Taha Duymaz son durum ne? Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı?

Taha Duymaz, 1 Eylül 2003 tarihinde Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dünyaya gelmiştir. Sosyal medya hesabına yüklediği yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz, 1,1 milyon takipçiye sahiptir.

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