Çektiği yemek videolarıyla kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşan ve hayran kitlesi edinen Taha Duymaz, Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da enkaz altında kaldı. Üzücü haber sonrası Taha Duymaz öldü mü? Taha Duymaz enkazdan kurtarıldı mı gibi konular araştırıldı.

Semih Duymaz yaptığı paylaşımda; "Çok merak edenler olmuş kardeşlerimi, Allah razı olsun. Şu an hiçbir haber alamıyorum, kardeşime ulaşamıyorum.Lütfen dua edin" ve "İnanıyorum iyi haber gelecek" ifadelerini kullanmıştı. Paylaşım sonrası Taha Duymaz öldü mü? Taha Duymaz enkazdan kurtarıldı mı gibi konular merak edildi.

TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ, KURTARILDI MI?

Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'ın yaptığı açıklamada, "Lütfen bu durumda haber almadan paylaşım yapmayın. Ben inanıyorum kardeşlerim çok güçlü, sağ salim çıkacaklar" dedi.