Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'da yakalanan ve enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve kardeşinin yaşayıp yaşamadığı merak ediliyordu. Çektiği yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz'ın son durumu merak ediliyor. Peki, Taha Duymaz öldü mü? Taha Duymaz bulundu mu, son durum ne? Taha Duymaz yaşıyor mu, öldü mü?

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde yıkımlara neden oldu. Çektiği yemek videolarıyla tanınan Hatay'da yaşayan fenomen Taha Duymaz ve kardeşi de enkaz altında kaldı. Günlerdir bir mucizenin beklendiği 19 yaşındaki Duymaz ve kardeşi merak ediliyor. Peki, Taha Duymaz öldü mü? Taha Duymaz bulundu mu, son durum ne? Taha Duymaz yaşıyor mu, öldü mü? İşte detaylar haberimizde...

TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ?

12 gündür enkaz altında olan Taha Duymaz ve kız kardeşinin cansız bedenlerine ulaşıldığı iddia ediliyor. Ragib Narin Instagram hesabından acı haberi doğrulayarak "Başımız sağ olsun" paylaşımını yaptı. Ardından bu paylaşımını sildi.

Ragib Narin Instagram hesabından "Son gecemiz olsun, artık yukarıda olmanı burda olmandan çok istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ragib Narin Instagram hesabından ayrıca, "Buradaki yetkililer enkazın Hatay'ın en riskli 3. enkazı olduğunu söylüyor. O gün ablasında kalıyorken, kardeşi doğum günü diye Taha'yı çağırıyor. Eniştesi gitme akşam akşam derken, Taha kalbim sıkışıyor, kardeşlerimin yanına gitmek istiyorum diyor. Halaları giriş katı olduğu için evi 3 defa kilitliyormuş her gece. Bunların hepsi tesadüf mü, yoksa yazılmış mı bazı şeyler? Lütfen ailesini hayatından daha ön planda tutmuş bu gencin ailesini rahat bırakın. Zaten zaman diye bir gerçek var. Zamanla her şey ortaya çıkar." ifadelerini de kullandı.

TAHA DUYMAZ'LA İLGİLİ İDDİALAR ORTAYA ATILMIŞTI

Günlerdir müjdeli bir haber beklenen Taha Duymaz ve ailesiyle ilgili sosyal medyada bazı iddialar ortaya atılmıştı. Taha Duymaz'ın cansız bedeninin günler önce enkazdan çıkarıldığı ancak abla Semiha Duymaz'ın sosyal medyada takipçi sayısını artırmak için sakladığı iddia edildi. Duymaz'ın ablasının AFAD görevlilerine yanlış adres verdiği de iddialar arasında yer alıyordu. Günlerdir Twitter'da gündem olan iddiaların ardından geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından cevap veren abla, isyan etmişti.

Instagram hesabından açıklama yaparak sitem eden abla Semiha Duymaz, "Bu durumda acımız çok, bunu yaşamayan bilmez ve Allah kimseye yaşatmasın. Şimdi klavye başına geçip oradan konuşmak, laf etmek, suçlamak çok kolay. tek dileğim Allah size yaşatmasın. Bu zamana kadar sustum, acımı sizin gibi gereksiz insanlar yüzünde yaşayamıyorum. Kardeşlerim, halam, eniştem enkaz altında. Ben yabancı değilim, benim canlarım, kanlarım, hayatlarım onlar. Burada her çıkan cesede bakmaktan psikolojimi anlayamazsınız. Onlardır diye bir umutla ya ölü ya diri ama siz bu duyguyu, acıyı hissedemezsiniz. Dilerim Allah'tan bu boş konuşan 'saklıyor' diyen insanlar 'prim yapıyor' diyen klavye delikanlılarına Allah size yaşatmasın dilerim" demişti.

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Taha Duymaz, 1 Eylül 2003'te Hatay Yayladağı ilçesinde dünyaya geldi. 7 kız 5 erkek kardeşi olan Duymaz, maddi imkanlar yüzünden 4. sınıfta okulu bırakmıştır. Sosyal medya hesabından yayınladığı yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz'ın en büyük hayali aşçı olabilmekti.