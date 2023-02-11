Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Taha Duymaz öldü mü? Sorusuna yanıt verdi. Yapılan açıklamalar ile birlikte günlerdir merak edilmekte olan Taha Duymaz öldü mü? Sorusu yanıt buldu. Peki, Taha Duymaz öldü mü? Son dakika Taha Duymaz bulundu mu, enkazdan çıkarıldı mı? Gülben Ergen acı haberi verdi!

Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve ailesi de enkaz altında kaldı. Bu nedenle Taha Duymaz öldü mü? Sorusu sık sık araştırılıyor ve merak ediliyordu. Ünlü şarkıcı Gülben Ergen tarafından yapılan açıklamaların ardından birçok kişi tarafından merak edilmekte olan Taha Duymaz öldü mü? Sorusu yanıt buldu. Peki, Taha Duymaz öldü mü? Son dakika Taha Duymaz bulundu mu, enkazdan çıkarıldı mı? Gülben Ergen acı haberi verdi!

TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ?

Deprem bölgesine giderek depremzedelerin yanında olan şarkıcı Gülben Ergen, Instagram hesabından Taha Duymaz'ın videosunu yayınlayarak "Yetişemedik sana canım çocuk… Kurtaramadık seni" dedi. Twitter hesabından Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazdan bazı vatandaşların kurtarıldığını söyleyen Ergen, "Günlerdir Taha'yı kurtarmaya giden ekiplerin yolda 'ses geliyor' mesajı ile durup ne kadar çok can kurtardığının üzerine gelen bilgi. Taha'yı kurtaramadık, yetişemedik, kaybettik ama onun yolu çok can kurtardı" ifadelerin kullandı.

Depremzedeler için günlerdir yardım toplayan ve bölgeden gelen haberleri sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan şarkıcı Derya Uluğ, önceki gün Taha Duymaz'la ilgili açıklama yapmıştı. Taha Duymaz'ın olduğu binanın üzerine bir bina daha yıkıldığını ve büyük vinçlere ihtiyaç duyulduğunu söyleyen şarkıcı, "Bölgeye vinç gönderdik, haber bekliyoruz" demişti.

TAHA DUYMAZ'IN ABLASI YALANLADI

Gülben Ergen'in paylaşımı sonrası sosyal medyada Taha Duymaz'ın ölüm haberi hızla yayıldı. Ünlü aşçı CZN Burak ise enkaz başında Taha Duymaz'ın ablasıyla video yayınlayarak iddiayı yalanladı. Duymaz ablası, yaptığı açıklamada: "Şu an bekliyoruz, asılsız haberlere inanmayın. Biz burada umutla bekliyoruz. Böyle haberleri okuyunca daha çok panikliyorum ve oraya gitmeye çalışıyorum. Ekiplerin işlerini engellemek istemiyorum. Lütfen paylaşım yapmayın" dedi.

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Taha Duymaz, 1 Eylül 2003'te Hatay Yayladağı ilçesinde dünyaya geldi. 7 kız 5 erkek kardeşi olan Duymaz, maddi imkanlar yüzünden 4. sınıfta okulu bırakmıştır. Sosyal medya hesabından yayınladığı yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz'ın en büyük hayali aşçı olabilmekti.