Taha Duymaz öldü mü, enkazdan çıkarıldı mı ve Taha Duymaz bulundu mu, son durumu ne olduğu merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'da yakalanan ve enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz öldü mü, enkazdan çıkarıldı mı ve Taha Duymaz bulundu mu, son durumu ne olduğu araştırılıyor. Peki, Taha Duymaz öldü mü, enkazdan çıkarıldı mı? Taha Duymaz bulundu mu, son durumu ne?

Taha Duymaz'ın son durumu ne? Taha Duymaz yaşıyor mu, öldü mü? Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı?

Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'da yakalanan ve enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz öldü mü, enkazdan çıkarıldı mı ve Taha Duymaz bulundu mu, son durumu ne olduğu araştırılıyor. Taha Duymaz öldü mü, enkazdan çıkarıldı mı ve Taha Duymaz bulundu mu, son durumu ne olduğu merak ediliyor. Taha Duymaz öldü mü, enkazdan çıkarıldı mı? Taha Duymaz bulundu mu, son durumu ne? Detaylar haberimizdedir…

TAHA DUYMAZ ENKAZDAN ÇIKARILDI MI?

Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'da yakalanan ve enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Duymaz'ın arkadaşı "Başımız sağ olsun" dedi.

TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ?

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde yıkımlara neden oldu. Çektiği yemek videolarıyla tanınan Hatay'da yaşayan fenomen Taha Duymaz ve kardeşi de enkaz altında kaldı. Günlerdir bir mucizenin beklendiği 19 yaşındaki Duymaz ve kardeşinden acı haber geldi

TAHA DUYMAZ BULUNDU MU?

12 gündür enkaz altında olan Taha Duymaz ve kız kardeşinin cansız bedenlerine ulaşıldı. En yakın arkadaşının ölümüyle sarsılan Ragib Narin ise Instagram hesabından acı haberi doğrulayarak "Başımız sağ olsun" paylaşımını yaptı.

Günlerdir müjdeli bir haber beklenen Taha Duymaz ve ailesiyle ilgili sosyal medyada bazı iddialar ortaya atılmıştı. Taha Duymaz'ın cansız bedeninin günler önce enkazdan çıkarıldığı ancak abla Semiha Duymaz'ın sosyal medyada takipçi sayısını artırmak için sakladığı iddia edildi. Duymaz'ın ablasının AFAD görevlilerine yanlış adres verdiği de iddialar arasında yer alıyordu. Günlerdir Twitter'da gündem olan iddiaların ardından geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından cevap veren abla, isyan etmişti.

ABLASI İDDİALARA ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Instagram hesabından açıklama yaparak sitem eden abla Semiha Duymaz, "Bu durumda acımız çok, bunu yaşamayan bilmez ve Allah kimseye yaşatmasın. Şimdi klavye başına geçip oradan konuşmak, laf etmek, suçlamak çok kolay. tek dileğim Allah size yaşatmasın. Bu zamana kadar sustum, acımı sizin gibi gereksiz insanlar yüzünde yaşayamıyorum. Kardeşlerim, halam, eniştem enkaz altında. Ben yabancı değilim, benim canlarım, kanlarım, hayatlarım onlar. Burada her çıkan cesede bakmaktan psikolojimi anlayamazsınız. Onlardır diye bir umutla ya ölü ya diri ama siz bu duyguyu, acıyı hissedemezsiniz. Dilerim Allah'tan bu boş konuşan 'saklıyor' diyen insanlar 'prim yapıyor' diyen klavye delikanlılarına Allah size yaşatmasın dilerim" demişti.

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Taha Duymaz, 1 Eylül 2003'te Hatay Yayladağı ilçesinde dünyaya geldi. 7 kız 5 erkek kardeşi olan Duymaz, maddi imkanlar yüzünden 4. sınıfta okulu bırakmıştır. Sosyal medya hesabından yayınladığı yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz'ın en büyük hayali aşçı olabilmekti.