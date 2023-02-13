Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve yakınları enkaz altında kaldı. Taha Duymaz enkaz altından çıkarıldı mı? sorusu araştırılıyor. Peki, Taha Duymaz kurtuldu mu? Taha Duymaz son durum! Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı? Taha Duymaz bulundu mu? İşte detaylar...

Günlerdir enkaz altında olan fenomen Taha Duymaz'ın ablasından yeni paylaşım: Artık ben de ne olacağını bilmiyorum

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve yakınları enkaz altında kaldı. Paylaştığı yemek videoyla tanınan fenomenin sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Taha Duymaz kurtuldu mu? Taha Duymaz son durum! Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı? Taha Duymaz bulundu mu? Detaylar haberimizde...

TAHA DUYMAZ KURTULDU MU?

Depremin ilk günlerinde bölgeye giderek hem yardım yapan hem de Duymaz'ın ailesine destek olan CZN Burak, çalışmaları sürdüren ekipten biriyle görüştü. Çalışmalarla ilgili bilgi veren görevli, "Bu apartman yana eğilmiş durumda. Bizim 7-8 gün gibi bir sürece ihtiyacımız var. Arkadaşımızı çıkarabilmek için binaları tıraşlamamız gerekiyor. Çok büyük tehlike var. Canla başla mücadele ediyoruz inşallah arkadaşı toprak altından çıkaracağız" dedi.