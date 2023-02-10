Taha Duymaz kurtarıldı mı? Taha Duymaz sağlık durumu! Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı?

6 Şubat'ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın son durumu merak konusu oldu. Ünlü fenomen kurtarıldı mı? sorusu araştırılıyor. Peki, Taha Duymaz kurtarıldı mı? Taha Duymaz sağlık durumu nasıl? Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı? İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremin vurduğu 10 şehirde hasar büyük oldu.Hatay'da yaşayan ve yayınladığı yemek videoyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve ailesi depremde göçük altında kaldı. Taha Duymaz'ın sağlık durumu araştırılıyor. Peki, Taha Duymaz kurtarıldı mı? Taha Duymaz sağlık durumu nasıl? Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı? Detaylar haberimizde...

TAHA DUYMAZ KURTARILDI MI?

Depremin ardından bölgedeki vatandaş için çalışmalara başlayan şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından Taha Duymaz'ın olduğu binanın üzerine bir bina daha yıkıldığını ve büyük vinçlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Sabaha karşı bir video yayınlayan Uluğ, "Biz şu an Taha Duymaz ile ilgili bilgi vermek istedik size. Mustafa Burak'la konuşuyor. Biz oraya vinç ve operatör yönlendirdik" dedi. Konuyla ilgili konuşan iş insanı Mustafa Akan, "Taha Duymaz'ın olduğu binanın üzerinde bir bina daha varmış. CZN Burak orada zaten. İrtibata geçtik. Bir binayı kaldırırken diğerinin tutulması lazım. Vinç bekliyoruz. İnşallah olacak. Saat 8-9 gibi. Vinçler gelecek" ifadelerini kullandı.