Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve annesi Hatay'da meydana gelen depremde göçük altında kaldı. Taha Duymaz kurtarıldı mı, son durumu nedir merak ediliyor. Taha Duymaz kurtarıldı mı, son durumu nedir gündeme geliyor. Peki, Taha Duymaz kurtarıldı mı, son durumu nedir?

Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem Hatay'ın birçok ilçesini ve köylerini etkiledi. Taha Duymaz kurtarıldı mı, son durumu nedir merak ediliyor.Çektiği yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz da annesi ve bazı aile üyeleriyle enkaz altında kaldı. Taha Duymaz kurtarıldı mı, son durumu nedir? Taha Duymaz kurtarıldı mı, son durumu nedir? Detaylar haberimizdedir…

TAHA DUYMAZ KURTARILDI MI?

Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde depremi Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Çektiği yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz da annesi ve bazı aile üyeleriyle enkaz altında kaldı. Fenomenin ablası Semiha Duymaz da çektiği videoyla ailesi için yardım istedi.

TAHA DUYMAZ SON DURUMU NEDİR?

Hatay'da yaşayan kardeşi Taha Duymaz ve annesinin akraba ziyaretine gittikleri esnada depreme yakalandıklarını söyleyen acılı abla Semiha Duymaz, "Orada hiç kimse yok göçük altında kalmışlar, Akevler Betonsan, lütfen yardım edin" diyerek adres bilgilerini paylaştı.