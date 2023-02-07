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Taha Duymaz kurtarıldı mı, son durumu nedir?

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Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve annesi Hatay'da meydana gelen depremde göçük altında kaldı. Taha Duymaz kurtarıldı mı, son durumu nedir merak ediliyor. Taha Duymaz kurtarıldı mı, son durumu nedir gündeme geliyor. Peki, Taha Duymaz kurtarıldı mı, son durumu nedir?

Enkaz altında kalan Taha Duymaz'dan haber alınamıyor! Ablası gözyaşları içinde yardım istediEnkaz altında kalan Taha Duymaz'dan haber alınamıyor! Ablası gözyaşları içinde yardım istedi
Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, Hatay'da meydana gelen depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kaldıSosyal medya fenomeni Taha Duymaz, Hatay'da meydana gelen depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı

Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem Hatay'ın birçok ilçesini ve köylerini etkiledi. Taha Duymaz kurtarıldı mı, son durumu nedir merak ediliyor.Çektiği yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz da annesi ve bazı aile üyeleriyle enkaz altında kaldı. Taha Duymaz kurtarıldı mı, son durumu nedir? Taha Duymaz kurtarıldı mı, son durumu nedir? Detaylar haberimizdedir…

TAHA DUYMAZ KURTARILDI MI?

Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde depremi Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Çektiği yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz da annesi ve bazı aile üyeleriyle enkaz altında kaldı. Fenomenin ablası Semiha Duymaz da çektiği videoyla ailesi için yardım istedi.

TAHA DUYMAZ SON DURUMU NEDİR?

Hatay'da yaşayan kardeşi Taha Duymaz ve annesinin akraba ziyaretine gittikleri esnada depreme yakalandıklarını söyleyen acılı abla Semiha Duymaz, "Orada hiç kimse yok göçük altında kalmışlar, Akevler Betonsan, lütfen yardım edin" diyerek adres bilgilerini paylaştı.

Taha Duymaz kurtarıldı mı, son durumu nedir?

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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