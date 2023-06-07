Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz göçük altında kalarak hayatını kaybetmiştir. Taha Duymaz kaç yaşında öldü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Taha Duymaz kimdir? Taha Duymaz öldü mü, kaç yaşında öldü? Taha Duymaz ailesi kim? Detaylar haberimizde...

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Taha Duymaz, Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde yaşıyor ve henüz 18 yaşında olmasına rağmen çok basit malzemelerle dikkat çeken yemekler hazırlıyor. 4. sınıfta okulu bırakan Taha Duymaz, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle arabaya binemiyor ve zamanının çoğunu bu sebeple köyde geçiriyor. Taha'nın yemek videoları kız kardeşi tarafından çekiliyor ve yemek hazırlaması sırasında kız kardeşi de kendisine zaman zaman yardımcı oluyor. Sosyal medya hesabından yayınladığı yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz'ın en büyük hayali aşçı olabilmekti. Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'da yakalanan ve enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz hayatını kaybetti.