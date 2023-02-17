Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'da yakalanan ve enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın son durumu ne? Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde yıkımlara neden oldu. Peki, Taha Duymaz'ın son durumu ne? Taha Duymaz yaşıyor mu, öldü mü? Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı?

Günlerdir müjdeli bir haber beklenen Taha Duymaz ve ailesiyle ilgili sosyal medyada bazı iddialar ortaya atılmıştı. Ortaya çıkan haberlerin ardından Taha Duymaz'ın son durumu ne? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Sevenleri başta olmak üzere birçok kişi Taha Duymaz yaşıyor mu, öldü mü? Sorusunu araştırıyor. Peki, Taha Duymaz'ın son durumu ne? Taha Duymaz yaşıyor mu, öldü mü? Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı?

TAHA DUYMAZ'IN SON DURUMU NE?

Çektiği yemek videolarıyla tanınan Hatay'da yaşayan fenomen Taha Duymaz ve kardeşi de enkaz altında kaldı. Günlerdir bir mucizenin beklendiği 19 yaşındaki Duymaz ve kardeşinden acı haber geldi. 12 gündür enkaz altında olan Taha Duymaz ve kız kardeşinin cansız bedenlerine ulaşıldı. En yakın arkadaşının ölümüyle sarsılan Ragib Narin ise Instagram hesabından acı haberi doğrulayarak "Başımız sağ olsun" paylaşımı yaptı.

ABLASI İDDİALARA ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Instagram hesabından açıklama yaparak sitem eden abla Semiha Duymaz, "Bu durumda acımız çok, bunu yaşamayan bilmez ve Allah kimseye yaşatmasın. Şimdi klavye başına geçip oradan konuşmak, laf etmek, suçlamak çok kolay. tek dileğim Allah size yaşatmasın. Bu zamana kadar sustum, acımı sizin gibi gereksiz insanlar yüzünde yaşayamıyorum. Kardeşlerim, halam, eniştem enkaz altında. Ben yabancı değilim, benim canlarım, kanlarım, hayatlarım onlar. Burada her çıkan cesede bakmaktan psikolojimi anlayamazsınız. Onlardır diye bir umutla ya ölü ya diri ama siz bu duyguyu, acıyı hissedemezsiniz. Dilerim Allah'tan bu boş konuşan 'saklıyor' diyen insanlar 'prim yapıyor' diyen klavye delikanlılarına Allah size yaşatmasın dilerim" demişti.