Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz kimdir? Meryem Duymaz TikTok hesabı nedir? soruları araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren fenomen Taha Duymaz'ın annesi, oğlunun izinden giderek fenomen olmaya karar verdi. Arama motorlarında ise Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz kimdir? Meryem Duymaz TikTok hesabı nedir? sorularına yanıt aranıyor.

TAHA DUYMAZ'IN ANNESİ MERYEM DUYMAZ KİMDİR?

Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren fenomen Taha Duymaz'ın annesi, oğlunun izinden giderek fenomen olmaya karar verdi. Sosyal medya hesabından "Para kazanmamız lazım" diyen anne Meryem Duymaz, yemek videoları paylaşmaya başladı. Depremde iki çocuğunu kaybeden anne Meryem Duymaz, bir Instagram hesabı açtı. Yaşamın devam ettiğini ve para kazanması gerektiğini söyleyen anne, "Merhaba arkadaşlar. Her şeye rağmen yaşamın devam edebilmesi için çalışıp para kazanmamız gerekiyor. Rabbim helal para versin herkese. Bu arada kimler tandır ekmeği seviyor canlarım" dedi. Oğlu gibi fenomen olma yolunda giderek yemek tarifleri paylaşmaya başlayan anne, zahter ve tandır ekmeği siparişleri almaya başladı.

Meryem Duymaz'ın sosyal medya paylaşımı!

Meryem Duymaz