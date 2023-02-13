Pazartesi günü Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve ailesi de enkaz altında kaldı. Günlerdir haber beklenen Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan yeni bir paylaşım geldi. Peki, Taha Duymaz enkaz altında değil mi? Taha Duymaz yaşıyor mu?

7.7'lik depremde ailesi ile birlikte enkaz altında kalan Taha Duymaz'dan gelecek güzel bir haber beklenirken ablası Semiha Duymaz'dan yeni bir paylaşım geldi. Abla Duymaz "Çaresizce izliyorum, tek duam kurtulmaları" dedi. Peki, Taha Duymaz enkaz altında değil mi? Taha Duymaz yaşıyor mu?

TAHA DUYMAZ SON DURUM NE?

Ailesinden gelecek güzel haberi bekleyen Abla Duymaz "Herkes çok merak ediyor biliyorum. Ama artık ben de ne yapacağımı bilmiyorum sadece çaresizce izliyorum. Dün bir umudum vardı sağ salim dedim ama hala yeni başlandı çalışmalara tek duam kurtulmaları oradan sosyal medyadan hiç bir şey görüldüğü gibi değil sadece dua"

TAHA DUYMAZ ENKAZ ALTINDA DEĞİL Mİ?

Enkaz çalışmalarının devam ettiği sırada bir başka şoke eden yorum sosyal medyada gündem oldu. Bir kişi paylaşımlar yaparak "Taha Duymaz prim için yapıyor enkazda değil" deyince tepkiler çığ gibi büyüdü. Enkaz alanında olan şarkıcı ve fenomen Ragıb Narin ise iddialara "Üç kuruş insanların saçma sapan primlerine yanıt vermiyordum. Saklıyorlarmış, primmiş... Cevaplamak zorunda kalacağım bunları, buna inanan insanlar var maalesef. Hesabını maddi zorluklardan satmak zorunda kalmıştı. İkinci kardeşinin hesabı başkasında açık. Semiha şehir dışında yaşıyor ondan geç geldi. Girişler yasaktı... İnanmak isteyen insanlar neye inanmak istiyorsa inansın" diyerek sitem etti.