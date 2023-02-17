Şarkıcı Derya Uluğ, günlerdir enkaz altında olan Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldığı iddiasını yalanladı. Duymaz'ın kardeşinin cansız bedenine ulaşıldığını ve fenomenin de bel çantası ile kimliğinin bulunduğunu söyleyen Uluğ, "Taha'ya ulaşılmadı ama sağ çıkması imkansız" dedi. Peki, Taha Duymaz bulundu mu? Taha Duyma ölmüş mü?

Duymaz ve kardeşlerinin bulunduğu enkazın başında olan şarkıcı Derya Uluğ, Haberler.com'a yaptığı açıklamada Melek Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldığını Taha Duymaz'ın da bel çantası ile kimliğinin bulunduğunu söyledi.

"TAHA'YA ULAŞILMADI AMA SAĞ ÇIKMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Instagram hesabından da bir paylaşım yapan şarkıcı "Az önce Taha'nın kardeşi Melek'in cenazesine ulaşıldı. Taha'nın bel çantası, kimliği çıktı, ablasının ellerindeydi... Perişanlar gözlerimle gördüm. Ellerini tuttum, ciğerim söküldü. Taha'ya ulaşılmadı ama sağ çıkması imkansız gibi. Çok üzgünüm tarif edemiyorum" dedi.

Günlerdir müjdeli bir haber beklenen Taha Duymaz ve ailesiyle ilgili sosyal medyada bazı iddialar ortaya atılmıştı. Taha Duymaz'ın cansız bedeninin günler önce enkazdan çıkarıldığı ancak abla Semiha Duymaz'ın sosyal medyada takipçi sayısını artırmak için sakladığı iddia edildi. Duymaz'ın ablasının AFAD görevlilerine yanlış adres verdiği de iddialar arasında yer alıyordu. Günlerdir Twitter'da gündem olan iddiaların ardından geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından cevap veren abla, isyan etmişti.