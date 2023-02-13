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Taha Duymaz ailesi kim? Taha Duymaz olayı nedir? Taha Duymaz ablası kimdir?

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Taha Duymaz ailesi kim? Taha Duymaz olayı nedir? Taha Duymaz ablası kimdir?

6 Şubat'ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ailesi merak konusu oldu. Taha Duymaz ailesinin ve ablasının kim olduğu araştırılıyor. Peki, Taha Duymaz ailesi kim? Taha Duymaz olayı nedir? Taha Duymaz ablası kimdir? İşte detaylar...

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Hatay'da yaşayan ve yayınladığı yemek videoyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve ailesi depremde göçük altında kaldı. Taha Duymaz'ın ailesinin kim olduğu araştırılıyor. Peki, Taha Duymaz ailesi kim? Taha Duymaz olayı nedir? Taha Duymaz ablası kimdir? Detaylar haberimizde...

TAHA DUYMAZ AİLESİ KİM?

Hatay'da yaşayan kardeşi Taha Duymaz ve annesinin akraba ziyaretine gittikleri esnada depreme yakalandıklarını söyleyen acılı abla Semiha Duymaz, "Orada hiç kimse yok göçük altında kalmışlar, Akevler Betonsan, lütfen yardım edin" diyerek adres bilgilerini paylaştı.

Taha Duymaz ailesi kim? Taha Duymaz olayı nedir? Taha Duymaz ablası kimdir?

TAHA DUYMAZ SON DURUM NEDİR?

Depremin ilk günlerinde bölgeye giderek hem yardım yapan hem de Duymaz'ın ailesine destek olan CZN Burak, çalışmaları sürdüren ekipten biriyle görüştü. Çalışmalarla ilgili bilgi veren görevli, "Bu apartman yana eğilmiş durumda. Bizim 7-8 gün gibi bir sürece ihtiyacımız var. Arkadaşımızı çıkarabilmek için binaları tıraşlamamız gerekiyor. Çok büyük tehlike var. Canla başla mücadele ediyoruz inşallah arkadaşı toprak altından çıkaracağız" dedi.

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Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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