Taha Duymaz ablası kim? Taha Duymaz ablasının İnstagram hesabı! Taha Duymaz kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve annesi Hatay'da meydana gelen depremde göçük altında kaldı. Taha Duymaz'ın ablası son durum hakkında paylaşımlarda bulunuyor. Peki, Taha Duymaz ablası kim? Taha Duymaz ablasının İnstagram hesabı ne? Taha Duymaz kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Taha Duymaz ablasının İnstagram hesabı! Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde depremi Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Çektiği yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz da annesi ve bazı aile üyeleriyle enkaz altında kaldı. Taha Duymaz'ın ablasının İnstagram hesabı araştırılıyor. Peki, Taha Duymaz ablası kim? Taha Duymaz ablasının İnstagram hesabı ne? Taha Duymaz kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

TAHA DUYMAZ ABLASI KİM?

Hatay'da yaşayan kardeşi Taha Duymaz ve annesinin akraba ziyaretine gittikleri esnada depreme yakalandıklarını söyleyen acılı abla Semiha Duymaz, "Orada hiç kimse yok göçük altında kalmışlar, Akevler Betonsan, lütfen yardım edin" diyerek adres bilgilerini paylaştı.