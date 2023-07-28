Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası Başkan Yardımcılarında değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikler ile birlikte Taha Çakmak kimdir? Sorusu gündeme geldi. Peki, Taha Çakmak kimdir? Taha Çakmak kaç yaşında, ne iş yapıyor? Taha Çakmak hayatı ve biyografisi!

Taha Çakmak kimdir? Sorusu, yapılan atamalar nedeniyle vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine ise Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı. Peki, Taha Çakmak kimdir? Taha Çakmak kaç yaşında, ne iş yapıyor? Eski Merkez Bankası Başkan yardımcısı Taha Çakmak kimdir? Taha Çakmak hayatı ve biyografisi!

TAHA ÇAKMAK KİMDİR?

1981'de Elazığ'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünden şeref öğrencisi olarak mezun oldu.

2004 yılında Deloitte Touche & Tohmatsu'da Denetçi, 2005 yılında Sosyal Sigortalar Kurumunda Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2005-2019 yılları arasında Ziraat Bankası A.Ş.'de Teftiş Kurulu Müfettişi, Operasyon Merkezi Bölüm Başkanlığı İş Tasarımı Yöneticisi, Ankara Perakende Şube Yöneticisi, İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı ve Ankara Kamu Kurumsal Şube Yöneticisi olarak görev aldı. 2019-2021 yılları arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Çakmak, 13 Ekim 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 28 Temmuz tarihinde yerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan, Hatice Karahan atandı.