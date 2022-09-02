Taha Akyol kimdir? Taha Akyol kaç yaşında, nereli? Taha Akyol hayatı ve biyogarafisi!
Gündem Haberleri
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi olan Akyol hâlen CNN Türk program yapımcısı ve Hürriyet Gazetesi'nde yazar olarak çalışan Taha Akyol'un hayatı merak ediliyor. Peki, Taha Akyol kimdir? Taha Akyol kaç yaşında, nereli? Taha Akyol hayatı ve biyografisi nedir?
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yazarlık mesleğine 1977 yılında Her gün gazetesinde başladı. Peki, Taha Akyol kimdir? Taha Akyol kaç yaşında, nereli? Taha Akyol hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
TAHA AKYOL KİMDİR?
Taha Akyol, Abhaz asıllı Türk Gazeteci ve yazar.
1946 yılında Yozgat'ta doğdu. Babası Mustafa, annesi Fatma Akyol'dur. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Yozgat'ta tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yazarlık mesleğine 1977 yılında Her gün gazetesinde başladı. 12 Eylül 1980 darbesi öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi yönetiminde bulundu. Darbe sonrasında tutuklandı ve uzunca bir süre Mamak Cezaevi'nde yattı. Askeri mahkemede yargılandı ve beraat etti. Yankı dergisinde, Tercüman, Meydan ve Milliyet gazetelerinde çalıştı.
80'li yılların ortalarından itibaren Türk milliyetçisi çizgiden uzaklaşarak muhafazakar-liberalizme yöneldi. Siyasi ve iktisadi olarak kendisi tam bir klasik liberal iken, kültür ve dış politika alanında sağ-kanat yaklaşımı benimsemektedir. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi olan Akyol hâlen CNN Türk program yapımcısı ve Hürriyet Gazetesi'nde yazar olarak çalışmaktadır. Taha Akyol evli ve iki çocuk babasıdır. Gazeteci ve yazar Mustafa Akyol'un babasıdır.
Eserleri
Atatürk'ün İhtilal Hukuku / 2012
Demokrasiden Darbeye Babam Adnan Menderes / 2011
Ortak Acı 1915 Türkler ve Ermeniler / 2009
Ama Hangi Atatürk / Ocak 2008 / 3. baskı Mart 2008
Medine'den Lozan'a / Kasım 2004
Kitaplar Arasında / Haziran 2002 / 2. baskı Aralık 2005
Hariciler ve Hizbullah, İslam Toplumlarında Terörün Kökleri / Mart 2000 / 3. baskı Nisan 2000
Mezhep ve Devlet, Osmanlı'da ve İran'da / Ocak 1999 / 7. baskı Kasım 2006
Hayat Yolunda, Gençler İçin Anılar ve Öneriler / Kasım 1997 / 8. baskı Ekim 2007
Bilim ve Yanılgı / 1997 / 5. baskı Aralık 2005
1980'lerde Türkiye
Azerbaycan, Sovyetler ve Ötesi
Bilim ve Yanılgı
Haricîlik ve Şia
Hayat Yolunda
Lenin'siz Komünizm
Politikada Şiddet
Sovyet Rus Stratejisi ve Türkiye (2 cilt)
Tarihten Geleceğe
Osmanlı Mirasından Cumhuriyet Türkiyesi'ne
Ödülleri
Prof. Dr. Mehmet Kaplan Sosyal Bilimler Lisesi Yılın Gazetecisi Ödülü (2007)