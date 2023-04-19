Taha Akgül kimdir? Taha Akgül kaç yaşında, nereli? Taha Akgül biyografisi!

Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, finalde ezeli rakibi Geno Petriashvili'yi 9-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcumuzun gururlandıran haberi sonrasında hayatı merak konusu oldu. Taha Akgül'ün kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Taha Akgül kimdir? Taha Akgül kaç yaşında, nereli? İşte, Taha Akgül biyografisi!

TAHA AKGÜL KİMDİR?

Taha Akgül, 1990 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi beden eğitimi bölümü mezun oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü yüksek lisans mezunu ve Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusudur. 9 kez Avrupa, 2 kez Dünya ve 1 kez de Olimpiyat Şampiyonluğu bulunan sporcu 9 kez Avrupa Şampiyonu olarak Avrupa'da serbest güreş tarihinde en fazla şampiyon olan sporcu olarak rekor kırmıştır. 2016 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanıdır. 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Spor Müşaviri olarak atanmıştır. 25 Eylül 2022 tarihinde Macar Bianka Cekusz ile evlenmişti.