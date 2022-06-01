Taha Akgül kimdir? Taha Akgül kaç yaşında? - Haberler

Taha Akgül son zamanlarda adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusu olan Akgül'ün hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Taha Akgül kimdir? Taha Akgül kaç yaşında? Taha Akgül'e dair bilinenleri sizin için derledik detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAHA AKGÜL KİMDİR?

Taha Akgül 22 Kasım 1990yılında Sivas'ta doğan Türk serbest güreşçi. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde beden eğitimi bölümü öğrencisidir. Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusudur.

2012 yılında 40. kez düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Mart 2012'de Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kg serbest kategoride altın madalya kazanmıştır. Akgül, 2012 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarıştı.

2014 yılında Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kg Serbest dalında altın madalyanın sahibi oldu. Özbekistan'da yapılan 2014 Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo müsabakaları sonucunda Akgül, finalde İranlı rakibini 4-3 mağlup edip dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Akgül, 2015 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

Las Vegas'ta düzenlenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kg serbest kategorisinde Azerbaycanlı rakibi Cemaleddin Magomedov'u 10-0 yenerek kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı.2016 Yaz Olimpiyatları'nda serbest 125 kiloda altın madalya kazandı. Akgül böylece 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye adına altın madalyaya ulaşan ilk sporcu oldu.

ÖDÜLLERİ

2016 Sedat Simavi Spor Ödülü

62.Milliyet Spor Ödülü Gilette Özel Ödülü

63.Milliyet Spor Ödülü Yılın Sporcusu Ödülü

2017 Mustafa V. Koç Spor Ödülü (Gizem Girişmen ile paylaştı)

TAHA AKGÜL KAÇ YAŞINDA?

Taha Akgül 1990 doğumlu olup 31 yaşındadır.

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