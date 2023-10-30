Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde özel bir etkinlik televizyon ekranlarına taşındı. "Kim Milyoner Olmak İster" yarışması, bu özel dönemde şampiyonlar için düzenlenen özel bir bölümle izleyenleri büyüledi. Peki, TAHA AKGÜL KİMDİR, nereli, kaç yaşında, kaç madalyası var? Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı milli güreşçi Taha Akgül özgeçmişi!

TAHA AKGÜL KİMDİR, nereli, kaç yaşında, kaç madalyası var? Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı milli güreşçi Taha Akgül özgeçmişi!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında şampiyonlar kıyasıya yarıştılar. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak yayınlanan bu bölümde milli sporcu Taha Akgül de yer aldı. Peki, TAHA AKGÜL KİMDİR, nereli, kaç yaşında, kaç madalyası var? Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı milli güreşçi Taha Akgül özgeçmişi! İşte detaylar…

TAHA AKGÜL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, KAÇ MADALYASI VAR?

Taha Akgül (d. 22 Kasım 1990, Sivas), Türk güreşçidir. Serbest stil 125 kiloda mücadele eden sporcu Ankara ASKİ Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. 3 kez dünya (2014,2015,2022) ve 10 kez Avrupa (2012,2013,2014,2015,2017,2018,2019,2021,2022,2023) şampiyonu olmuştur. 2016 Yaz Olimpiyatlarında altın ve 2020 Yaz Olimpiyatlarında bronz madalya kazanmıştır. 2016 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanıdır.

1990 yılında Sivas'ta doğdu. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi beden eğitimi bölümü mezun oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü yüksek lisans mezunu ve Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusudur. 10 kez Avrupa, 3 kez Dünya ve 1 kez de Olimpiyat Şampiyonluğu bulunan sporcu 10 kez Avrupa Şampiyonu olarak Avrupa'da serbest güreş tarihinde en fazla şampiyon olan sporcu olarak rekor kırmıştır. 2016 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanıdır.2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Spor Müşaviri olarak atanmıştır. 25 Eylül 2022 tarihinde Macar Bianka Cekusz ile evlenmiştir.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMACISI MİLLİ GÜREŞÇİ TAHA AKGÜL ÖZGEÇMİŞİ

2012 yılında 40. kez düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Mart 2012'de Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kg serbest kategoride altın madalya kazanmıştır. Akgül, 2012 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarıştı.

2014 yılında Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kg Serbest dalında altın madalyanın sahibi oldu. Özbekistan'da yapılan 2014 Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo müsabakaları sonucunda Akgül, finalde İranlı rakibini 4-3 mağlup edip dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Akgül, 2015 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

Las Vegas'ta düzenlenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kg serbest kategorisinde Azerbaycanlı rakibi Jamaladdin Magomedov'u 10-0 yenerek kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda serbest 125 kiloda altın madalya kazandı. Akgül böylece 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiyeadına altın madalyaya ulaşan ilk sporcu oldu. Sırbistan'ın Novi Sad kentinde gerçekleşen 2017 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül finalde Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov'u 8-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev'i yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güneş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Agül, ilk turda 3 kez dünya şampiyonu olan Gürcü Geno Petriaşvili'yi 6-1, çeyrek finalde Polonyalı Kamil Kosciolek'i 6-1, yarı finalde de Belaruslu Dzianis Khramiankou'yu 4-0 yenerek finale yükseldi. Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Taha Akgül, "8'inci kez Avrupa şampiyonu oldum bu serbest güreşte bir rekor. Rekorumu geliştirmek nasip oldu. Allah'ım inşallah genç kardeşlerimize de bu başarıları nasip eylesin" dedi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Erkekler serbest 125 kiloda bronz madalya kazandı. İlk turda Ganalı Amar Dhesi'yi 5-0 yendi. Çeyrek finalde Amerikalı Gable Steveson'a 8-0 mağlup olarak final şansını yitiren Taha Akgül, bronz madalya mücadelesi için repesaj maçlarında Kırgız Aiaal Lazarev'i 4-0; Moğol Mönhtöriyn Lhagvagerel'ı da 5-0 yenerek Tokyo 2020'yi bronz madalya ile tamamladı.

2021 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül, Erkekler serbest stil 125 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen şampiyonada Taha Akgül, ilk turda Polonyalı Robert Baran'ı 5-0; çeyrek finalde Rusya güreş federasyonundan Zelimhan Hizriyev'i 5-0 yendi. Yarı finalde İranlı Emir Hüseyin Zare karşısında 4-0 yenilerek bronz madalya maçında Amerikalı rakibi Nick Gwiazdowski ile karşılaştı. Akgül, rakibini 6-4 yenerek dünya üçüncülüğünü elde etti.

Dünya Güreş Birliğinin 2022 yılında sıralama turlarının ilki olarak İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen 2022 Yaşar Doğu Turnuvası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı. Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde 125 kilo final maçında Gürcü rakibi Geno Petriaşvili'yi 5-2 mağlup etti ve kariyerinin 9. Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen 2022 Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kilo final maçında Moğol rakibi Mönhtöriyn Lhagvagerel'i 6-2 yenerek üçüncü kez dünya şampiyonu oldu. Taha Akgül, Sırbistan'daki organizasyonda ikinci turda Macar Dániel Ligeti'yi 4-0, çeyrek finalde Kanadalı Amar Dhesi'yi 8-2, yarı finalde de son dünya şampiyonu İranlı Emir Hüseyin Zare'yi 4-2 yenmişti. Dünya Güreş Birliği tarafından 2022 yılının erkekler serbest stilde kazandığı üç şampiyonluktan dolayı yılın güreşçisi seçildi.

Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kilo final maçında Gürcü rakibi Geno Petriaşvili'yi 9-4 yenerek 10. kez Avrupa şampiyonu oldu. Taha, Azerbaycan adına yarışan diğer bir Gürcü Giorgi Meşvildişvili'yi 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İtalya adına yarışan Küba asıllı Abraham Conyedo ile karşılaşan Taha, rakibini 4-0 ile yenerek finale çıkmıştı. Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kilo üçüncülük maçında Macar rakibi Dániel Ligeti'yi 5-0 yenerek bronz madalya kazandı. Taha Akgül ikinci turda Meksikalı Eduardo García'yı 11-0 teknik üstünlükle, üçüncü turda Azerbaycan adına yarışan Giorgi Meşvildişvili'yi 2-0, çeyrek finalde Ukraynalı Oleksandr Khotsianivskyi'yi 3-0 yenerek yarı final maçına çıktı. Yarı finalde İranlı Emir Hüseyin Zare'ye 4-0 kaybederek bronz madalya maçına çıkmıştı.

Bazı ödülleri

2016 Sedat Simavi Spor Ödülü

62.Milliyet Spor Ödülü Gilette Özel Ödülü

63.Milliyet Spor Ödülü Yılın Sporcusu Ödülü

2017 Mustafa V. Koç Spor Ödülü (Gizem Girişmen ile paylaştı)