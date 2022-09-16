Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taha Akgül final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gündem Haberleri

Taha Akgül final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli güreşçimiz Taha Akgül Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası final maçında mindere çıkacak. Serbest stil 125 kilo finalinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşılaşacak olan Akgül, kazanması halinde 3. kez dünya şampiyonu olarak kürsüde milli marşımızı okutacak. Peki, Taha Akgül final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

3.kez Dünya şampiyonu olan Taha Akgül'e coşkulu karşılama3.kez Dünya şampiyonu olan Taha Akgül'e coşkulu karşılama Ankara spor haberleri | Dünya şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Ankara'ya geldiAnkara spor haberleri | Dünya şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Ankara'ya geldi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, dünya şampiyonu olan milli güreşçileri kutladıCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, dünya şampiyonu olan milli güreşçileri kutladı

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası final mücadelesinde milli güreşçi Taha Akgül, bu akşam Moğollu rakibi Lkhagvagerel Munkhtur ile şampiyonluk maçında karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği mücadeleye sporseverlerin yoğun ilgilisi var. Konuya ilişkin internette ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu araştırılıyor. Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası final mücadelesi ile ilgili detaylar haberimizde.

TAHA AKGÜL FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Taha Akgül'ün Türkiye'yi temsil edeceği Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası final mücadelesi saat 17.55'te başlayacak olan mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Taha Akgül final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

YARI FİNALDE SON DÜNYA ŞAMPİYONUNU YENDİ!

Temsilcimiz Taha Akgül, Yarı finalde son dünya şampiyonu İranlı Amir Zare ile karşılaştı ve son bölümde aldığı puanlarla rakibini 4-2 yenerek adını finale yazdırdı.
Haberler.com / Kutal Bilgetekin - Gündem

Taha Akgül Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title