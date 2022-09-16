Milli güreşçimiz Taha Akgül Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası final maçında mindere çıkacak. Serbest stil 125 kilo finalinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşılaşacak olan Akgül, kazanması halinde 3. kez dünya şampiyonu olarak kürsüde milli marşımızı okutacak. Peki, Taha Akgül final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası final mücadelesinde milli güreşçi Taha Akgül, bu akşam Moğollu rakibi Lkhagvagerel Munkhtur ile şampiyonluk maçında karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği mücadeleye sporseverlerin yoğun ilgilisi var. Konuya ilişkin internette ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu araştırılıyor. Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası final mücadelesi ile ilgili detaylar haberimizde.



TAHA AKGÜL FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Taha Akgül'ün Türkiye'yi temsil edeceği Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası final mücadelesi saat 17.55'te başlayacak olan mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



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