Milli Güreşçi olan Taha Akgül başarılarıyla hepimizi gururlandırmayı başarıyor. Taha Akgül'ün başarıları kadar özel hayatı da merak ediliyor. Geçtiğimiz gün Macar güzel, Bianka Cekusz ile dünya evine girdi. Vatandaşlar ise Taha Akgül'ün eşi kim? sorularını araştırmaya başladı.

Taha Akgül'ün eşi kim? sorusu Taha Akgül'ün düğünü üzerine yoğunlukla araştırıldı. Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül, Macar Bianka Cekusz ile dünya evine girdi. Ankara'da düzenlenen düğünde Akgül'ün eşi Bianka Cekusz güzelliğiyle herkesi büyüledi. Peki, Taha Akgül eşi kim? Taha Akgül'ün eşi Bianka Cekusz kaç yaşında, nereli? Bianka Cekusz hayatı!

TAHA AKGÜL EŞİ KİM?

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Taha Akgül, Ankara'da düzenlenen düğünde Macar Bianka Cekusz ile hayatını birleştirdi.

Macaristan doğumlu olan Bianka Cekusz, güzelliği ile herkesi büyülemeyi başardı.

Çiftin düğününe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, çiftin aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikahını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kıydı.

TAHA AKGÜL KİMDİR?

Taha Akgül (22 Kasım 1990, Sivas), Türk serbest güreşçi. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde beden eğitimi bölümü öğrencisidir. Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusudur.

2012 yılında 40. kez düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Mart 2012'de Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kg serbest kategoride altın madalya kazanmıştır. Akgül, 2012 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarıştı.

2014 yılında Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kg Serbest dalında altın madalyanın sahibi oldu. Özbekistan'da yapılan 2014 Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo müsabakaları sonucunda Akgül, finalde İranlı rakibini 4-3 mağlup edip dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Akgül, 2015 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

Las Vegas'ta düzenlenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kg serbest kategorisinde Azerbaycanlı rakibi Cemaleddin Magomedov'u 10-0 yenerek kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı.2016 Yaz Olimpiyatları'nda serbest 125 kiloda altın madalya kazandı. Akgül böylece 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye adına altın madalyaya ulaşan ilk sporcu oldu.