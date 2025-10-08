Tağşiş listesinde hangi markalar var? Tağşiş listesinde hangi ürünler var? Güncel tağşiş listesi: Bakanlık tek tek ifşa etti!

Gıda güvenliği, her tüketici için öncelikli bir konu haline gelirken, son yıllarda özellikle "tağşiş" haberleri toplumun gündeminde sıkça yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde açıkladığı listeler, tüketicilerin hangi ürünlerde dikkatli olması gerektiğini ortaya koyuyor. Peki, tağşiş listesinde hangi markalar var? Tağşiş listesinde hangi ürünler var? Güncel tağşiş listesi haberimizde!

GIDA ÜRÜNLERİNDE TAĞŞİŞ NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?

Tağşiş, gıda ürünlerinin içeriğine izinsiz veya sağlığa zararlı maddeler katılması anlamına gelir. Bu durum hem ürünün kalitesini düşürür hem de tüketici sağlığını tehlikeye atar. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu riskleri önlemek için düzenli olarak denetim yapıyor ve "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlığı altında kamuoyunu bilgilendiriyor.

Uzmanlar, özellikle süt ve süt ürünleri, yağlar, peynir, yoğurt gibi ürünlerde tağşişin yaygın olduğunu belirtiyor. Bu ürünlerde genellikle yağ oranı düşük gösterilirken, bitkisel yağ veya nişasta gibi maddeler eklenebiliyor.

TAĞŞİŞ LİSTESİNDE HANGİ ÜRÜNLER VAR?

Son güncellemelerle birlikte tağşiş listesine toplam 21 yeni ürün eklendi. Özellikle yoğurt ürünlerinde bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi. Gaziantep Oğuzeli ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın yoğurdu, yapılan laboratuvar analizlerinde bu durumu ortaya koydu.

Yoğurtta yağ oranının düşük gösterilmesi ve yerine bitkisel yağ eklenmesi, hem sağlık açısından risk oluşturuyor hem de ürünün orijinal tadını ve besin değerini etkiliyor. Bu nedenle tüketicilerin etiket bilgilerini dikkatlice incelemesi önem taşıyor.

Listeye eklenen diğer ürünler arasında peynir ve tereyağı ürünleri de bulunuyor. Analizler, belirlenen peynir ve tereyağı ürünlerinin yağ oranlarının düşük olduğunu ortaya koyuyor. Bazı ürünlerde süt yerine farklı yağ türlerinin kullanıldığı tespit edildi.

Bu durum, hem sahtecilik hem de sağlık açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Özellikle çocuklar ve hassas sağlık koşullarına sahip bireyler için, doğal süt ve tereyağı ürünleri tercih edilmelidir.