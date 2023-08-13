TAG Otoyolu'nda kaza: Sürücü hayatını kaybetti

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir otomobil bariyerlere çarptı ve sürücü hayatını kaybetti. Kazada, otomobil sürücüsünün uzman çavuş olduğu belirlendi.