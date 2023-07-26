Tadic oynuyor mu? Fenerbahçe-Zimbru maçında oynuyor mu?

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yla kozlarını paylaşacak. Peki, ilk 11'ler belli oldu mu? Tadic oynuyor mu? Fenerbahçe-Zimbru maçında oynuyor mu?