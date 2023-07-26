Tadic oynuyor mu? Fenerbahçe-Zimbru maçında oynuyor mu?
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UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yla kozlarını paylaşacak. Peki, ilk 11'ler belli oldu mu? Tadic oynuyor mu? Fenerbahçe-Zimbru maçında oynuyor mu?
Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Zimbru'yu ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı Sırbistanlı hakem Nenad Minakovic yönetecek. Peki, Tadic oynuyor mu? Fenerbahçe-Zimbru maçında oynuyor mu?
FENERBAHÇE-ZİMBRU MAÇINDA İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?
Yeni transferler Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra Willian Arao, Joao Pedro, Joshua King, Samet Akaydin, Lincoln Henrique, Emre Demir ve Nazım Sangare maç kadrosunda olmayacak.
ilk 11'ler;
Fenerbahçe : Altay, Osayi, Serdar, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Crespo, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko
Zimbru : Agachi, Gaiu, Stefan, Furtuna, Misaras, Macritchii, Dedechko, Djou, Raileanu, Alaribe, Samiev