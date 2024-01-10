Tadic neden yok, sakat mı? Tadic Konyaspor maçında yok mu?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde Konyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Peki, Tadic neden yok, sakat mı? Tadic Konyaspor maçında yok mu?

TADİC NEDEN YOK, SAKAT MI?

Fenerbahçe'de sarı kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Mondihome Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın cezaları bitti. Bu üç futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda sahada olacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe; Livakovic, Mert, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Fred, İrfan Can, Szymanski, King, Dzeko.

Konyaspor; Deniz, Ahmet, Adil, Kahraman, Guilherme, Soner, Uğurcan, Prip, Cicaldau, Marlos, Emrehan.

Dusan Tadic kadroda yer almadı.