Taçtan ofsayt olur mu? Dünyanın en çok bilinen ve takip edilen spor dalı olsa da futbolseverler futbol oyun kurallarının tamamına hakim değil. Sahalarda ender olarak görebileceğimiz taç atışından fileleri havalandırma durumunda gol sayılıp sayılmayacağı merak konusuydu. Peki, Taçtan ofsayt olur mu? Taç atışından ofsayt olur mu? İşte yanıtı...

TAÇTAN OFSAYT OLUR MU?

Taç atışlarında doğrudan ofsayt olmamaktadır. Yani taçtan ofsayt olmaz. Taç atışı, futbolda topun, sahanın yan çizgilerinden dışarı çıkmasının ardından oyunun tekrar başlaması yöntemidir. Top iki elle tutulup, baş arkası ve üstünden, ayakların yerden kesilmemesi koşuluyla atış yapılır. Top saha dışına çıkmadan önce son olarak hangi takım oyuncusuna temas ettiyse, taç atışını rakip takım kullanmaktadır.

TAÇ ATIŞI NASIL OLMALIDIR?

Taç atışı, topun taç çizgisini geçtiği yerden kullanılır. Karşı takım oyuncuları, taç atışı esnasında oyun alanı içinde her yerde durabilir.

Taç atışı esnasında, tacı kullanan oyuncunun vücudu sahaya dönük, her iki ayağı da taç çizgisinde veya taç çizgisinin dışında, elleri ise başının arkasında ve topu tutacak şekilde olmalıdır.

TAÇ ATIŞINDA İHLALLER

Eğer rakip oyuncu, taç atışını kullanan oyuncuyu şaşırtır veya engellerse, rakip oyuncu hakem tarafından uyarılır, gerekirse sarı kart gösterilir.

Taç atışını kullanan oyuncu, prosedürlere uygun bir şekilde tacı kullanmazsa, taç atışı hakkı rakip takıma geçer.

Top oyuna girdikten sonra, taç atışını kullanan oyuncu topa ikinci kez dokunursa, rakip takım lehine endirekt serbest vuruş, eğer topa kasten elle müdahale edilirse direkt serbest vuruş veya penaltı verilir.