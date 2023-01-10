Fox TV'nin yeni dizisi Taçsız Prenses'in oyuncuları kimlerdir merak edildi. Merak edilen karakterlerden birisi de Yağmur oldu. Peki, Taçsız Prenses Yağmur kimdir, gerçek ismi ne? Taçsız Prenses Yağmur karakterini kim canlandırıyor? Sümeyye Aydoğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Sümeyye Aydoğan'ın rol aldığı diziler nelerdir? İşte detaylar...

Taçsız Prenses dizisinin karakterleri merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Yağmur geliyor. Taçsız Prenses, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 10 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Volkan Keskin'in üstlendiği, senaryosunu Pınar Bulut ve Onur Koralp'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Taçsız Prenses Yağmur kimdir, kim canlandırıyor? Yağmur karakteri gerçek ismi ne? Taçsız Prenses Yağmur (Sümeyye Aydoğan) kimdir, kaç yaşında?

TAÇSIZ PRENSES YAĞMUR KİMDİR?

Yağmur

SÜMEYYE AYDOĞAN

Hep altın kafeslerde, para ve ayrıcalık içinde yüzerek büyümüş ama aslında son derece mutsuz bir genç kadın Yağmur. Piyanist olmak istiyor ama narkolepsi hastası, geceleri kabusların pençelerinde kıvranıp gündüzleri olur olmadık yerlerde küt diye uyuyakalıp duruyor. Uyurum korkusuyla sahneye bile çıkamıyor. Mehtap annesinin yıllar yılı süren sistematik baskısı altında nefes alamaz hale gelmiş artık, patlamak üzere. Ama sesini çıkaramıyor. Bu yüzden de aslında hiç öyle bir insan olmamasına rağmen bazen çevresindekilere hırçın davranabiliyor. Aslında Yağmur bir nevi Uyuyan Güzel… Tam potansiyelinin ortaya çıkması için beyaz atlı prensini bekliyor.

TAÇSIZ PRENSES YAĞMUR KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Taçsız Prenses dizisinde Yağmur karakterini "Sümeyye Aydoğan" canlandırmaktadır.

SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR?

Sümeyye Aydoğan (d. 2 Nisan 1999,İstanbul) Türk oyuncu.

1999'da İstanbul'da dünyaya geldi. 2021 yılında Kırmızı Kamyon/Kahraman Babam dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini sergiledi. Sonrasında Sadakatsiz dizisinde Ceren karakterini canlandırdı.

2022 yılında ise ilk başrolü olan Duy Beni dizisinde Melisa Gerçek karakterini canlandırdı. BluTV'de yayınlanacak olan Magarsus dizisinde Damla karakterini ve FOX'ta yayınlanan Taçsız Prenses dizisinde Yağmur karakterini canlandırmaktadır.

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