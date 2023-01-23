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Taçsız Prenses oyuncuları kimler? Taçsız Prenses dizisi oyuncu kadrosu! Taçsız Prenses karakterleri gerçekte kim, isimleri ne?

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Taçsız Prenses oyuncuları kimler? Taçsız Prenses dizisi oyuncu kadrosu! Taçsız Prenses karakterleri gerçekte kim, isimleri ne?

Fox'un yeni dizisi Taçsız Prenses yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Taçsız Prenses dizisinde rol alan ünlüler merak konusu oldu. Taçsız Prenses dizisinin karakterleri araştırılıyor. Peki, Taçsız Prenses oyuncuları kimler? Taçsız Prenses dizisi oyuncu kadrosu! Taçsız Prenses karakterleri gerçekte kim, isimleri ne? İşte detaylar...

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Taçsız Prenses oyuncu kadrosu! Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan ve Tolga Tekin'in yer aldığı Taçsız Prenses dizisi Fox Tv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Taçsız Prenses'in yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncularını araştırmakta. Taçsız Prenses dizisinin oyuncu kadrosu aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Taçsız Prenses oyuncuları kimler? Taçsız Prenses dizisi oyuncu kadrosu! Taçsız Prenses karakterleri gerçekte kim, isimleri ne? Detaylar haberimizde...

TAÇSIZ PRENSES KONUSU NE?

Masal 9 yaşında, pırlanta gibi ama küçücük yaşında hayat mücadelesine atılmak zorunda kalmış bir kızdır. En büyük hayali kalp hastası annesi Şirin'in iyileşmesi ve bir gün tekrar birlikte yaşamalarıdır. Ama Masal'ın hain üvey babası Fuat bütün planları bozar. Yeni sınıf öğretmeni Evgin hariç koca dünya ona karşı birlik olmuş gibi dursa da Masal yılmaz. Annesi için mücadeleye devam eder. Sonunda Şirin taburcu olur ve Fuat intikam için geri döner. Bir küçük kız annesine kavuşabilecek mi? Masallar gerçek olabilecek mi?

TAÇSIZ PRENSES OYUNCU KADROSU!

İsmail Hacıoğlu

Sümeyye Aydoğan

Tolga Tekin

Elif Kurtaran

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Taçsız Prenses Gündem Magazin Haberler

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