Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Taçsız Prenses nerede çekiliyor merak edildi. İlk tanıtım fragmanı yayınlanan dizi hakkında, Taçsız Prenses nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Taçsız Prenses dizi çekimleri nerede yapıldı? araştırmaları yapılıyor. Peki, Taçsız Prenses dizisi hangi şehirde çekiliyor? İşte detaylar...

Yapımını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Volkan Keskin'in oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp'in yazdığı "Taçsız Prenses" dizisi, çok yakında FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Taçsız Prenses nerede çekiliyor? Taçsız Prenses dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı?

TAÇSIZ PRENSES NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri genel olarak İstanbul'da yapılmaktadır. Dizinin ilk tanıtım fragmanında yer alan sahneleri İstanbul Beyoğlu'nda geçmektedir. Dizinin bazı sahneleri Galata Kulesi'nin yakınlarında çekilmiştir.

TAÇSIZ PRENSES KONUSU NEDİR?

Dizide; Hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin'in (Feride Çetin) masallarıyla büyüyen Masal (Elif Kurtaran), annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolur ve alabildiğine yırtıcı, hırçın, her kötülüğü yapabilecek bir kıza dönüşür. Masal'ın ilk destek göreceği kişi öğretmeni Evgin (İsmail Hacıoğlu) olurken işler zamanla herkes için tersine dönecektir. Kahramanımız Masal yolculuğu boyunca, bir yandan kendi masalını ararken bir yandan da hikayenin diğer kahramanlarının yarım kalmış masallarını tek tek tamamlayacak ve bu yolculukta Masal'ın en yakını ise yanından ayrılmayan köpeği Köfte olacaktır…

TAÇSIZ PRENSES OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

İsmail Hacıoğlu

Sümeyye Aydoğan

Tolga Tekin

Elif Kurtaran

Seda Akman

Mustafa Kırantepe

Feride Çetin

Merve Bulut

Merve Şen