Taçsız Prenses dizisinin hangi gün ve hangi kanalda yayınlandığı merak edildi. Peki, Taçsız Prenses ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Taçsız Prenses yeni bölümleri hangi gün? Dizi 2. sezon ne zaman? Taçsız Prenses günü mü değişti? Taçsız Prenses yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

Taçsız Prenses, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 10 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Volkan Keskin'in üstlendiği, senaryosunu Pınar Bulut ve Onur Koralp'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Taçsız Prenses ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Taçsız Prenses yeni bölümleri hangi gün? Dizi 2. sezon ne zaman? İşte detaylar...

TAÇSIZ PRENSES NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Taçsız Prenses dizisi her hafta Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor. Geçtiğimiz hafta dizi sezon finali yaptığı için bir süre ekranlarda olmayacak.

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TAÇSIZ PRENSES HANGİ GÜN?

Taçsız Prenses dizisi yeni bölümleriyle Salı günleri ekranlara geliyor.

TAÇSIZ PRENSES 2. SEZON NE ZAMAN?

Taçsız Prenses dizisi geçen hafta 10. bölümü ile sezon finali yapmıştı. Dizinin 2. sezonu ne zaman başlayacak bilinmiyor.

TAÇSIZ PRENSES KONUSU NEDİR?

Hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin'in (Feride Çetin) masallarıyla büyüyen Masal (Elif Kurtaran), annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolur ve alabildiğine yırtıcı, hırçın, her kötülüğü yapabilecek bir kıza dönüşür. Masal'ın ilk destek göreceği kişi öğretmeni Evgin (İsmail Hacıoğlu) olurken işler zamanla herkes için tersine dönecektir. Kahramanımız Masal yolculuğu boyunca, bir yandan kendi masalını ararken bir yandan da hikayenin diğer kahramanlarının yarım kalmış masallarını tek tek tamamlayacak ve bu yolculukta Masal'ın en yakını ise yanından ayrılmayan köpeği Köfte olacaktır…