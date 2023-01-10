Fox TV'nin yeni dizisi Taçsız Prenses'in oyuncuları kimlerdir merak edildi. Merak edilen karakterlerden birisi de Masal oldu. Peki, Taçsız Prenses Masal kimdir, gerçek ismi ne? Taçsız Prenses Masal karakterini kim canlandırıyor? Elif Kurtaran kimdir, kaç yaşında, nereli? Elif Kurtaran'ın rol aldığı diziler nelerdir? İşte detaylar...

Taçsız Prenses dizisinin karakterleri merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Masal geliyor. Taçsız Prenses, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 10 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Volkan Keskin'in üstlendiği, senaryosunu Pınar Bulut ve Onur Koralp'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Taçsız Prenses Masal kimdir, kim canlandırıyor? Masal karakteri gerçek ismi ne? Taçsız Prenses Masal (Elif Kurtaran) kimdir, kaç yaşında?

TAÇSIZ PRENSES MASAL KİMDİR?

Masal

ELİF KURTARAN

Masal azıcık ilgi gösterilse pırıl pırıl parlayacak, zehir gibi akıllı, eline attığı hemen her işte başarılı, iyiler iyisi, güzeller güzeli, küçücük bir kız. Ama diğer yandan da ufacık yaşında hayat gailesine atılmış yorgun bir savaşçı, hayatta kalmak için hırsızlık yapmak, yalan söylemek zorunda bir nitelikli dolandırıcı, bir küçük haydut. Annesi hastalandığından beri, yaklaşık son 1 senedir, neredeyse kendi başına yaşıyor. Ama bunu annesinden saklıyor. Hayırsız üvey babası Fuat'la da sürekli mücadele halinde. Fuat, Masal'ın sırtından para kazanmak istiyor. Ama Masal'a diş geçirmek kolay değil. Kapışıyor, didişiyor, sürekli kavga ediyorlar…

Masal'ın en büyük hayali ve amacı bir gün annesinin ameliyat olup iyileşmesi ve tekrar beraber yaşamaları… Masal'ın bu uğurda yapmayacağı şey yok. Yanında sadık köpeği Köfte, Masal bu yolculukta dokunduğu bütün hayatları değiştirecek; hayatın içine sıkışmış, bütün o yarım kalmış masalları tamamlayacak.

TAÇSIZ PRENSES MASAL KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Taçsız Prenses dizisinde Masal karakterini "Elif Kurtaran" canlandırmaktadır.

ELİF KURTARAN KİMDİR?

Elif Kurtaran 2012 doğumludur. İlk dizi tecrübesini Ay Yapım Şahin Tepesi yönetmeni Hilal Saral ile gerçekleştirdi.

Birçok reklam projesinin yüzü olan oyuncu yeteneği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ardı sıra gelen BKM yapımı Star TV'de yayınlanan Sol Yanım dizisinde Maya karakterini canlandıran oyuncunun dizisi final yapar yapmaz OGM Pictures imzalı Zeytin Ağacı projesinde Tuğba Büyüküstünün çocukluğuna hayat vermesi basının dikkatini çekti ve Birsen Altuntaş bunu haber yaptı. Hemen ardından Annemizi Saklarken projesi ile el sıkışan oyuncu yine Star TV ekranlarında Pelin Demir ile seyircinin dikkatini çekmeyi ve daha da görünür olmayı başardı.

Peşi sıra Ay Yapım imzalı Kuş Uçuşu dizisinde Birce Akalay'ın kızı Melisa ile kariyerini taçlandıran oyuncu aynı dönemlerde Yecuc Mecuc Başlangıç Film serisinin ilkinin çekimlerini de başrolde tamamladı ve film yayına girmeyi bekliyor. Bu sırada Kuş Uçuşu ile iki sezon daha anlaşma imzaladı.