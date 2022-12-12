Taçsız Prenses konusu nedir, oyuncuları kimler? Taçsız Prenses dizisi uyarlama mı? Taçsız Prenses hangi kanalda, ne zaman başlıyor?
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Fox TV'nin yeni başlayacak olan dizisi Taçsız Prenses hakkında izleyiciler, Taçsız Prenses konusu nedir, oyuncuları kimler? Taçsız Prenses dizisi uyarlama mı? Taçsız Prenses hangi kanalda, ne zaman başlıyor? araştırması yapıyor. Peki, Taçsız Prenses konusu nedir? Taçsız Prenses dizi oyuncu kadrosunda kimler var? Taçsız Prenses fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Yapımını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Volkan Keskin'in oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp'in yazdığı "Taçsız Prenses" dizisi, çok yakında FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Taçsız Prenses konusu nedir, oyuncuları kimler? Taçsız Prenses dizisi uyarlama mı? Taçsız Prenses hangi kanalda, ne zaman başlıyor?
Dizide; Hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin'in (Feride Çetin) masallarıyla büyüyen Masal (Elif Kurtaran), annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolur ve alabildiğine yırtıcı, hırçın, her kötülüğü yapabilecek bir kıza dönüşür. Masal'ın ilk destek göreceği kişi öğretmeni Evgin (İsmail Hacıoğlu) olurken işler zamanla herkes için tersine dönecektir. Kahramanımız Masal yolculuğu boyunca, bir yandan kendi masalını ararken bir yandan da hikayenin diğer kahramanlarının yarım kalmış masallarını tek tek tamamlayacak ve bu yolculukta Masal'ın en yakını ise yanından ayrılmayan köpeği Köfte olacaktır…
İsmail Hacıoğlu
Sümeyye Aydoğan
Tolga Tekin
Elif Kurtaran
Seda Akman
Mustafa Kırantepe
Feride Çetin
Merve Bulut
Merve Şen
Dizinin uyarlama olup olmadığı hakkında bilgi bulunmuyor. Dizinin senaryosunu Pınar Bulut ve Onur Koralp kaleme alıyor.
Dizi yakında Fox TV'de ekranlara gelecek.