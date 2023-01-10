Taçsız Prenses, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 10 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Volkan Keskin'in üstlendiği, senaryosunu Pınar Bulut ve Onur Koralp'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Taçsız Prenses konusu ne? Taçsız Prenses oyuncu kadrosu! Taçsız Prenses oyuncuları kimlerdir?

TAÇSIZ PRENSES NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizi ilk bölümüyle bu akşam saat 20:00'da 10 Ocak 2023 Salı günü Fox TV'de başlayacak.

TAÇSIZ PRENSES KONUSU NEDİR?

Dizide; Hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin'in (Feride Çetin) masallarıyla büyüyen Masal (Elif Kurtaran), annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolur ve alabildiğine yırtıcı, hırçın, her kötülüğü yapabilecek bir kıza dönüşür. Masal'ın ilk destek göreceği kişi öğretmeni Evgin (İsmail Hacıoğlu) olurken işler zamanla herkes için tersine dönecektir. Kahramanımız Masal yolculuğu boyunca, bir yandan kendi masalını ararken bir yandan da hikayenin diğer kahramanlarının yarım kalmış masallarını tek tek tamamlayacak ve bu yolculukta Masal'ın en yakını ise yanından ayrılmayan köpeği Köfte olacaktır…

TAÇSIZ PRENSES OYUNCU KADROSU

İsmail Hacıoğlu - Evgin

Sümeyye Aydoğan - Yağmur

Tolga Tekin

Elif Kurtaran - Masal

Seda Akman

Mustafa Kırantepe - Şahin

Feride Çetin - Şirin

Merve Bulut

Merve Şen