FOX Tv'nin yeni dizisi Taçsız Prenses oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Taçsız Prenses dizisinin konusu araştırılıyor. Peki, Taçsız Prenses konusu ne? Taçsız Prenses konusu uyarlama mı, gerçek mi? Taçsız Prenses hikayesi gerçek mi? İşte detaylar...

Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan ve Tolga Tekin'in yer aldığı Taçsız Prenses dizisi Fox Tv ekranlarında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Taçsız Prenses'in yeni bölümü merak uyandırdı. Taçsız Prenses konusu ne? aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Taçsız Prenses konusu ne? Taçsız Prenses konusu uyarlama mı, gerçek mi? Taçsız Prenses hikayesi gerçek mi? Detaylar haberimizde...

TAÇSIZ PRENSES KONUSU NE?

Masal 9 yaşında, pırlanta gibi ama küçücük yaşında hayat mücadelesine atılmak zorunda kalmış bir kızdır. En büyük hayali kalp hastası annesi Şirin'in iyileşmesi ve bir gün tekrar birlikte yaşamalarıdır. Ama Masal'ın hain üvey babası Fuat bütün planları bozar. Yeni sınıf öğretmeni Evgin hariç koca dünya ona karşı birlik olmuş gibi dursa da Masal yılmaz. Annesi için mücadeleye devam eder. Sonunda Şirin taburcu olur ve Fuat intikam için geri döner. Bir küçük kız annesine kavuşabilecek mi? Masallar gerçek olabilecek mi?