Taçsız Prenses dizisi oyuncu kadrosu! Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan ve Tolga Tekin'in yer aldığı Taçsız Prenses dizisi Fox Tv ekranlarında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Taçsız Prenses'in ilk bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncularını araştırmakta. Taçsız Prenses konusu ne? Taçsız Prenses oyuncu kadrosu! Taçsız Prenses uyarlama mı, konusu ne? dizisinin oyuncu kadrosu aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Taçsız Prenses konusu ne? Taçsız Prenses hikayesi gerçek mi? Taçsız Prenses oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizde...

TAÇSIZ PRENSES KONUSU NE?

Masal 9 yaşında, pırlanta gibi ama küçücük yaşında hayat mücadelesine atılmak zorunda kalmış bir kızdır. En büyük hayali kalp hastası annesi Şirin'in iyileşmesi ve bir gün tekrar birlikte yaşamalarıdır. Ama Masal'ın hain üvey babası Fuat bütün planları bozar. Yeni sınıf öğretmeni Evgin hariç koca dünya ona karşı birlik olmuş gibi dursa da Masal yılmaz. Annesi için mücadeleye devam eder. Sonunda Şirin taburcu olur ve Fuat intikam için geri döner. Bir küçük kız annesine kavuşabilecek mi? Masallar gerçek olabilecek mi?