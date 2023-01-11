Fox TV'nin yeni dizisi Taçsız Prenses'in oyuncuları kimlerdir merak edildi. Merak edilen karakterlerden birisi de İştar oldu. Peki, Taçsız Prenses İştar kimdir, gerçek ismi ne? Taçsız Prenses İştar karakterini kim canlandırıyor? Seda Akmankimdir, kaç yaşında, nereli? Seda Akman'ın rol aldığı diziler nelerdir? İşte detaylar...

Taçsız Prenses dizisinin karakterleri merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında İştar geliyor. Taçsız Prenses, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 10 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Volkan Keskin'in üstlendiği, senaryosunu Pınar Bulut ve Onur Koralp'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Taçsız Prenses İştar kimdir, kim canlandırıyor? İştar karakteri gerçek ismi ne? Taçsız Prenses İştar (Seda Akman) kimdir, kaç yaşında?

TAÇSIZ PRENSES İŞTAR KİMDİR, KİM CANLANDIRIYOR?

Taçsız Prenses dizisinde İştar karakterini "Seda Akman" canlandırmaktadır.

SEDA AKMAN KİMDİR?

Aslı Seda Akman (d. 13 Ocak 1978, Kütahya) Türk oyuncu.

Aslı Seda Akman, 13 Ocak 1978 tarihinde Kütahya'da dünyaya geldi. Liseden sonraki 4 yılını Ankara'da geçirdi. 1997 yılında Bilkent Üniversitesi'nde diksiyon ve oyunculuk üzerine üç aylık bir kurs gördükten sonra aynı yıl Kanal 6'da Jetset adında bir program sundu.

Ankara'da yaşadığı dönemde 1998'de Miss Palmolive seçildi. Daha sonra aynı yıl 23 ülke güzelinin katıldığı Miss Intercontinental yarışmasında dördüncü oldu. 1999'da Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçildi.

1999 yılında İstanbul'a yerleşti. 2000–2004 yılları arasında Number One ve Dream TV'de farklı programlarda sunuculuk yaptı.

2003 yılından beri TV dizilerinde oyunculuk yapmaya devam eden Seda Akman, ilk olarak atv'de yayınlanan Ölümsüz Aşk adlı dizide rol aldı. Oynadığı diziler arasında Bir İstanbul Masalı, Kanlı Düğün, Emret Komutanım, Annem, Mükemmel Çift, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi ve Acil Servis yer almaktadır.

2018 yılında Mu Tunç'un yazıp yönettiği Arada adlı sinema filminde yer almıştır.