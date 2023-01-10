Fox TV'nin yeni dizisi Taçsız Prenses'in oyuncuları kimlerdir merak edildi. Merak edilen karakterlerden birisi de Fuat oldu. Peki, Taçsız Prenses Fuat kimdir, gerçek ismi ne? Taçsız Prenses Fuat karakterini kim canlandırıyor? Tolga Tekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Tolga Tekin'in rol aldığı diziler nelerdir? İşte detaylar...

Taçsız Prenses dizisinin karakterleri merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Fuat geliyor. Taçsız Prenses, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 10 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Volkan Keskin'in üstlendiği, senaryosunu Pınar Bulut ve Onur Koralp'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Taçsız Prenses Fuat kimdir, kim canlandırıyor? Fuat karakteri gerçek ismi ne? Taçsız Prenses Fuat (Tolga Tekin) kimdir, kaç yaşında?

TAÇSIZ PRENSES FUAT KİMDİR?

Fuat

TOLGA TEKİN

Masal'ın üvey babası, dolandırıcı, zevk düşkünü, nihilist ama şeytan tüylü. Zehir gibi akıllı ama zekasını fesatlığa kullanıyor. Fuat yıllar önce bambaşka bir adamdı ve lakabı 'Fırtına'ydı. Ama bugün herkes onu 'Fırıldak' diye çağırıyor. Hayal kırıklıklarını bir umursamazlık maskesi altına saklamış, intikam alırcasına yaşayan, sadakatsiz, herkese her şeyi yapabilecek, alkolik bir adam Fuat. Masal'a da düpedüz işkence etmiyor asla, şiddete meyyal bir adam değil. Daha pis bir şey yapıyor ve üvey kızını çeşitli işlere koşuyor. Fuat iflah olmaz!

TAÇSIZ PRENSES FUAT KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Taçsız Prenses dizisinde Fuat karakterini "Tolga Tekin" canlandırmaktadır.

TOLGA TEKİN KİMDİR?

Tolga Tekin (19 Mart 1973, Ankara - ), Türk oyuncudur.

19 Mart 1973 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Orta eğitimini, Özel Arı Koleji'nde 1992'de tamamladıktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden, 1996 yılında mezun oldu. Devlet Tiyatroları'nın açtığı sınavı kazanarak, Adana Devlet Tiyatrosu'nda görevine başladı. 1996 ile 2004 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Bizim Evin Halleri dizisinde 4 yıl oyuncu olarak çalıştı. Halen, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaktadır. Tolga Tekin, 21 Temmuz 2013 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Koltuk ile evlenmiş, 2014 yılında ayrılmıştır.

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