Taçsız Prenses final mi, bitiyor mu? Taçsız Prenses dizisi neden sezon finali yaptı?
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Taçsız Prenses dizisinin yayınlanan bölüm sonrasında Taçsız Prenses bitecek mi? sorusu araştırılıyor. Peki, Taçsız Prenses dizisi final mi, bitiyor mu? Taçsız Prenses neden sezon finali yaptı? İşte detaylar...
Taçsız Prenses bitti mi? Başrolünde Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan ve Tolga Tekin'in yer aldığı Taçsız Prenses dizisi FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Taçsız Prenses dizisinin yeni bölümü sonrasında final yapacak mı araştırılıyor. Peki, Taçsız Prenses dizisi final mi, bitiyor mu? Taçsız Prenses neden sezon finali yaptı? Detaylar haberimizde...
Masal 9 yaşında, pırlanta gibi ama küçücük yaşında hayat mücadelesine atılmak zorunda kalmış bir kızdır. En büyük hayali kalp hastası annesi Şirin'in iyileşmesi ve bir gün tekrar birlikte yaşamalarıdır. Ama Masal'ın hain üvey babası Fuat bütün planları bozar. Yeni sınıf öğretmeni Evgin hariç koca dünya ona karşı birlik olmuş gibi dursa da Masal yılmaz. Annesi için mücadeleye devam eder. Sonunda Şirin taburcu olur ve Fuat intikam için geri döner. Bir küçük kız annesine kavuşabilecek mi? Masallar gerçek olabilecek mi?
İsmail Hacıoğlu
Sümeyye Aydoğan
Tolga Tekin
Elif Kurtaran
Taçsız Prenses dizisinin 10. bölüm fragmanı sonrasında final mi yapacak sorusu araştırılmakta. Taçsız Prenses sezon finaliyle Salı günü saat 20.00'da FOX TV ekranlarında yayınlanacak.