Fox TV'nin yeni dizisi Taçsız Prenses'in oyuncuları kimlerdir merak edildi. Merak edilen karakterlerden birisi de Evgin oldu. Peki, Taçsız Prenses Evgin kimdir, gerçek ismi ne? Taçsız Prenses Evgin karakterini kim canlandırıyor? İsmail Hacıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İsmail Hacıoğlu'nun rol aldığı diziler nelerdir? İşte detaylar...

Taçsız Prenses dizisinin karakterleri merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Evgin geliyor. Taçsız Prenses, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 10 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Volkan Keskin'in üstlendiği, senaryosunu Pınar Bulut ve Onur Koralp'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Taçsız Prenses Evgin kimdir, kim canlandırıyor? Evgin karakteri gerçek ismi ne? Taçsız Prenses Evgin (İsmail Hacıoğlu) kimdir, kaç yaşında?

TAÇSIZ PRENSES EVGİN KİMDİR?

Evgin

İSMAİL HACIOĞLU

Masal'ın sınıf öğretmeni ve manevi babası. Evgin dürüst, ilkeli, neredeyse Çalıkuşu'nun Feride'si gibi idealist bir öğretmen. Diğer taraftan da genç, eğlenceli, pırıl pırıl bir genç adam. Çalıştığı ilkokulda bütün öğrencilerin gözdesi. Ama karanlık bir yanı da var; misal, bir şiddet olayı yüzünden sürgün gelmiş Masal'ın okuluna. Bugün geçmiş travması yüzünden çok sıkı bir zengin düşmanı. Yetimhanelerde büyümüş, neredeyse bir sosyal eşitlik savaşçısı... Evgin, her şeyiyle Masal'ı korumaya kararlı.

TAÇSIZ PRENSES EVGİN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Taçsız Prenses dizisinde Evgin karakterini "İsmail Hacıoğlu" canlandırmaktadır.

İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?

İsmail Hacıoğlu (d. 30 Kasım 1985, İstanbul), Türk oyuncu.

İsmail Hacıoğlu, 30 Kasım 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Hacıoğlu'dur. Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeste oynayarak başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde devam etti. Aynı zamanda iki sezon tiyatro da yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. Ancak ilk sınıftan ayrıldı. Dokuz Ay Son Gün adında bir oyunda rol aldı. 2010 yılında Vildan Atasever ile evlendi. Çift 21 Ocak 2015 tarihinde boşandı. 5 Şubat 2016 tarihinde Duygu Kaya Kumarki ile evlendi. Çiftin Yemin adında bir kızı var. Kumarki ve Hacıoğlu Temmuz 2020'de boşandılar.

Rol aldığı diziler: