Taçsız Prenses dizisindeki köpek kimdir, hangi ırk, cinsi ne? Taçsız Prenses Köfte kimdir, ırkı ne? Dizideki Köfte kimin köpeğidir?

Fox TV'nin yeni dizisi Taçsız Prenses'in oyuncuları ve karakterleri kimlerdir merak edildi. Merak edilen karakterlerden birisi de Köfte oldu. Peki, Taçsız Prenses'teki köpek kimdir, hangi ırk? Taçsız Prenses Köfte kimdir, ırkı ne? Dizideki Köfte kimin köpeğidir? İşte detaylar...

Taçsız Prenses dizisi karakterleri merak edildi. Taçsız Prenses'teki köpek hangi ırktan? Taçsız Prenses dizisindeki Köfte'nin cinsi nedir?

TAÇSIZ PRENSES DİZİSİNDEKİ KÖFTE'NİN CİNSİ NE, HANGİ IRK?

Dizideki Köfte'nin gerçek ismi Teo'dur. Dizideki Köfte, Masal'ın köpeğidir. Masal'ın köpeği Köfte'nin cinsi Border Collie cinsi olarak geçmektedir.

Border collie, İngiltere-İskoçya sınırında yaklaşık 300 yıldır koyun çobanı köpeği olarak kullanılan sıra dışı bir collie ırkı. En zeki ırklardan biri kabul edilen border collie yetenek yarışmalarında da çok başarılıdır.

BORDER COLLİE CİNSİ KÖPEĞİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Border collie yaklaşık 51 cm yüksekliğinde, 14–23 kg ağırlığında bir köpek ırkıdır. Çoğunluk siyah-beyaz ve uzun kürklüdür. Kızıl veya üç renkli olanlarına da rastlanır. Uzun yıllar boyunca birçok üretici, bu türün köpek kulübü listelerine alınmasına,üreticilerin çobanlık yeteneğinden ziyade dış görünüme göre üretecekleri korkusu ile karşı çıktı. Buna rağmen 1995 yılında AKC listelerine alındı.