Taçsız Prenses dizisi konusu ne? Taçsız prenses dizinsin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Volkan Keskin'in oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp'in yazdığı "Taçsız Prenses" dizisi dün ilk kez FOX Tv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Dizi izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Dizinin ilk bölümünün ardından izleyiciler Taçsız Prenses dizisinin konusu ne? Taçsız prenses dizinsin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Sorularının yanıtlarını merak ediyor. Detaylar haberimizde...

TACSIZ PRENSERS DİZSİNİN KONUSU NEDİR?

Bu hafta FOX Tv ekranlarında izleyiciler ile kez buluşan taçsız prenses dizisinin konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizide: Hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin'in (Feride Çetin) masallarıyla büyüyen Masal (Elif Kurtaran), annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolur ve alabildiğine yırtıcı, hırçın, her kötülüğü yapabilecek bir kıza dönüşür. Masal'ın ilk destek göreceği kişi öğretmeni Evgin (İsmail Hacıoğlu) olurken işler zamanla herkes için tersine dönecektir. Kahramanımız Masal yolculuğu boyunca, bir yandan kendi masalını ararken bir yandan da hikayenin diğer kahramanlarının yarım kalmış masallarını tek tek tamamlayacak ve bu yolculukta Masal'ın en yakını ise yanından ayrılmayan köpeği Köfte olacaktır.

TACSZ PRENSES DİZSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

FOX Tv iddialı dizilerinden Taçsız Prenses dizisinin kadrosunda; İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan, Tolga Tekin, Elif Kurtaran, Seda Akman, Mustafa Kırantepe, Feride Çetin, Merve Bulut ve Merve Şen yer alıyor.